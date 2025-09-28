¡Última hora! Efraín Juárez se iría de Pumas; su actitud molesta y la directiva analiza su continuidad

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en el partido ante América del Apertura 2025 de la Liga MX

Luego de la humillante derrota ante el América en el Clásico Capitalino y de ser expulsado, el técnico Efraín Juárez estaría viviendo sus últimos momentos como estratega de Pumas, pues reportes indican que la directiva felina analiza su continuidad, ya que sus actitudes empiezan a generar molestias entre los altos mandos.

Según el periodista Juan Carlos Zúñiga, el presidente de los Pumas de la UNAM, el Doctor Raúl González , está analizando la permanencia de Juárez al frente del primer equipo, esto por sus actitudes en el terreno de juego.

“El Doctor Raúl González (presidente del Club Universidad) analiza la continuidad de Efraín Juárez en Pumas. Eduardo Saracho ya tiene 2 candidatos en carpeta.Las actitudes de Efraín, ya molestaron a la cúpula mayor de Pumas”, dice el reporte en X.

Futuro de Efraín Juárez en Pumas pendería de un hilo

Con un abultado marcador en contra de 4-1, los Pumas sufrieron una aparatosa derrota, pero además de ello, el estratega se fue expulsado a minutos de terminar la primera parte, dejando a sus pupilos solos el resto del juego, lo que no cayó bien en el interior de la directiva y de acuerdo con Zúñiga la situación sería delicada.

Según el comunicador, Eduardo Saracho, Director de Estrategia Deportiva de Pumas, ya tendría en mente a dos posibles candidatos que pueden reemplazar a Juárez del banquillo universitario, que es uno de los más calientes de la Liga MX, pues tienen 14 años sin ganar un título de liga.

No es la primera vez que Efraín Juárez se va expulsado en un partido de los Pumas, pues su gestión del cuadro auriazul ha estado marcado por una intensidad en todos los partidos.

El Doctor Luis Raúl González, debe despedir a Efraín Juárez mañana.



Sus números son patéticos.



Pero más allá del resultado del día de hoy, hacerse expulsar, retar a la prensa, justificarse, etc. No son las actitudes que vayan de la mano de la UNAM.



Para el mismo periodista, Juan Carlos Zúñiga, la era de Efraín Juárez en Pumas llegó a su fin debido a sus números, que de acuerdo con transfermarkt es de 28 juegos comandados, con 10 victorias, 8 empates y 10 derrotas.

“El Doctor Luis Raúl González, debe despedir a Efraín Juárez mañana. Sus números son patéticos. Pero más allá del resultado del día de hoy, hacerse expulsar, retar a la prensa, justificarse, etc. No son las actitudes que vayan de la mano de la UNAM. Para mí hoy se acabó la historia de Efraín en Pumas”, explica el también narrador.

América es tercero de la Liga MX

América fue mejor que Pumas todo el partido, además que Alejandro Zendejas estuvo en un gran nivel, marcando doblete y siendo clave en el accionar ofensivo de las Águilas, que llegaron a 24 puntos, luego de siete victorias, tres empates y una derrota, para ser terceros de la general.

Del otro lado, el Club Universidad Nacional se estanca con tres triunfos, cuatro derrotas y cuatro empates, que los dejan con 13 unidades, peligrando sus opciones de entrar a la Liguilla del futbol mexicano.

