Durísima sanción a Efraín Juárez: Pumas se quedan sin su líder en el Apertura 2025

Los Pumas de la UNAM recibieron un durísimo golpe luego que se confirmó la severa sanción impuesta a Efraín Juárez, entrenador del equipo felino, quien no estará en los siguientes dos partidos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A Juárez lo expulsaron en el partido ante el América, en donde, de acuerdo con información, le habría dicho al árbitro: “ching*** a su madre todos”, lo que causó que viera la roja y que ahora se confirma su castigo por “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante” durante el partido.

Efraín Juárez no estará en el banquillo ante Chivas y tampoco podrá dirigir desde el terreno de juego ante Monterrey.



Nathan Silva, Carrasquilla y José Caicedo están a una amarilla de pagar un juego de suspensión. #Pumas pic.twitter.com/IdWzhMpYjF — Brian Sales (@Brian_BA9) September 30, 2025

¿Qué juegos se perderá Efraín Juárez con los Pumas?

Con esta sanción, los Pumas no tendrán a su entrenador en la Jornada 12 del Apertura 2025 ante las Chivas y en la Jornada 13 ante Monterrey, en el Estadio Olímpico Universitario y en el Estadio BBVA, respectivamente. El exlateral de la Selección Mexicana estará de regreso en la Jornada 14 ante Atlético de San Luis, en CU.

La Comisión Disciplinaria no dudó en aplicar una sanción ejemplar que lo mantendrá fuera de actividad durante varias jornadas, complicando el panorama del club, que viene de perder 4-1 el Clásico Capitalino ante el América y que en su siguiente juego se enfrentan al Rebaño Sagrado, en otro duelo importante.

La ausencia de Juárez significa que Pumas pierde a un líder dentro y fuera de la cancha, encargado de la motivación del vestidor y de tener las estrategias para las victorias. Ahora, el técnico universitario deberá reacomodar sus piezas desde la lejanía y buscar alternativas para que su equipo empiece a sumar victorias.

Pumas no pasa por su mejor momento

Al momento del Club Universidad es décimo del Apertura 2025 de la Liga MX con 13 de 33 puntos posibles, luego de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, números rojos para una escuadra que tiene extranjeros de nivel como Keylor Navas, Álvaro Angulo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Aaron Ramsey.

La situación en Pumas no es la mejor, pues de acuerdo el periodista Juan Carlos Zúñiga, el presidente de los de la UNAM, el Doctor Raúl González, está analizando la permanencia de Juárez al frente del primer equipo, esto por sus actitudes en el terreno de juego.

“El Doctor Raúl González (presidente del Club Universidad) analiza la continuidad de Efraín Juárez en Pumas. Eduardo Saracho ya tiene 2 candidatos en carpeta. Las actitudes de Efraín, ya molestaron a la cúpula mayor de Pumas”, dice el reporte en X.

aar