Luis Ángel Malagón provoca a la afición de los Pumas con tremenda burla frente a ellos (VIDEO)

Luis Ángel Malagón no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la afición de los Pumas y encender un poco más el Clásico Capitalino durante el calentamiento previo al encuentro, pues el arquero azulcrema volteó a la grada donde se encontraba la barra del equipo Universitario.

En el video que se volvió viral en redes sociales, se puede ver al oriundo de Zamora de Hidalgo, Michoacán, caminar hacía la portería, voltear al sector donde estaba la porra del equipo rival y taparse la nariz, haciendo referencia a que los aficionados de los Pumas no se bañan.

Además de taparse la nariz, Malagón se burló de ellos levantando la mano y haciendo un circulo en el aire, haciendo referencia a que todos los fans de los Pumas que estaban en esa parte de la grada olían mal.

La afición del América aprueba la acción de Luis Ángel Malagón

En el video compartido por la cuenta @danni_roldan en TikTok, la afición del América aprobó lo realizado por Luis Ángel Malagón contra los fanáticos de los Pumas previo al Clásico Capitalino.

Algunos comentarios en la publicación fueron los siguientes: “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Mi señor de la Noche dando cátedra”, “¡Aquí no hay nada que debatir!”, “Jajajaj crack”, “Y es que es verdad”, “Grande aunque les duela”.

Aunque también algunos antiamericanistas dejaron ver que no les gustó nada la provocación por parte del arquero de las Águilas contra la barra de los Universitarios durante el calentamiento.

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

El América logró su séptima victoria de la temporada después de vencer a los Pumas en el Clásico Capitalino, pero aún quedan seis fechas en el torneo y los pupilos de André Jardine todavía pueden pelear por el liderato de la competencia, pues un error de Monterrey o Toluca podría ponerlos en el primer puesto de la general.

El conjunto de Coapa se prepara para afrontar su siguiente compromiso en el Apertura 2025, el cual será ante los Santos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, una gran oportunidad para sumar otros tres puntos a su causa y llegar a 27 unidades en el certamen.

El encuentro entre los azulcremas y el conjunto lagunero se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre de 2025 y el balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en el Coloso de la Nochebuena.

