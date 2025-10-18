Karely Ruiz vence a Karina García en Stream Fighters con un increíble nocaut técnico, su rival necesitó oxígeno al final

Karely Ruiz viajó hasta Colombia para enfrentarse ante Karina García en el evento Stream Fighters 4 de del streamer Westcol, donde la mexicana consiguió llevarse la victoria ante la colombiana por nocaut técnico después de que la referí decidiera parar la pelea, pues su rival ya no respondía los golpes de la boxeadora azteca.

La mexicana mostró que se tomó seriamente este enfrentamiento, pues el cardio entre las dos creadoras de contenido se vio arriba del cuadrilátero, ya que Karina García terminó sentada en su esquina con un tanque de oxígeno, pues no podía respirar con facilidad tras los tres rounds en Stream Fighters.

Cuando la referí paró la pelea, Karely Ruiz volteó a su esquina y su entrenador, Ronny, quien también fue coach de Alana Flores en La Velada del Año, subió al ring para cargar a su pupila y festejar con ella este logro, pues fue su primera vez boxeando.

Karely Ruiz gana a Karina Garcia por K.O 🇲🇽 pic.twitter.com/wzRLfSKZjd — Mendo (@RogerMendo14) October 19, 2025

Por segundo año consecutivo, una mexicana salió con la mano en alto en el Stream Fighters, pues en el 2024 Alana Flores fue la boxeadora azteca participante y terminó venciendo a la creadora de contenido colombiana Mav, por decisión unánime después de tres rounds.

Karina García decidió no dar declaraciones al micrófono arriba del ring, ya que no podía hablar muy bien por la falta de oxígeno por la pelea, pues durante los tres rounds, ninguna de las dos bajó el ritmo.

Al final de la pelea, el host del evento le dio el micrófono a la mexicana para que diera unas palabras después de su tremenda victoria ante la colombiana. Karely Ruiz remarcó que las dos son ganadoras, pues las mujeres “son chingonas”.

Hoy Ganó Karely Ruiz, Hoy Ganó México🇲🇽

Orgullosos de ti mami te diste con fuerza🥊#StreamFighters4 pic.twitter.com/kWkW9OXZ4f — Fany💕 (@FanyFD7) October 19, 2025

Karely Ruiz se une a la lista de influencers mexicanas ganadoras en boxeo

Con su victoria ante Karina García en Stream Fighters 4, Karely Ruiz se une a la lista de influencers mexicanas que salieron ganadoras de eventos de boxeo entre creadores de contenido del mundo.

La primera en hacerlo fue Arigameplays, quien ganó en La Velada del Año II por decisión dividida a la española Paracetamor; un año después, Samy Rivers asistió a La Velada del Año III y venció en su segunda pelea de la noche a Mayichi.

En la cuarta edición del evento de Ibai Llanos, Ama Blitz y Alana Flores hicieron equipo para derrotar a Zeling y Nissaxter, y Flores continuó entrenando boxeo para salir vencedora en Stream Fighters 3, La Velada del Año V y en Supernova Strikers.

DCO