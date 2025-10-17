Karely Ruiz y el mensaje con el que emociona a todo México previo a su pelea contra Karina García

Karely Ruiz mandó un emotivo mensaje de cara a su pelea contra Karina García en Stream Fighters 4.

La modelo e influencer mexicana Karely Ruiz publicó un emotivo y conmovedor mensaje el día previo a su pelea contra la colombiana Karina García, también creadora de contenido, este sábado 18 de octubre en Stream Fighters 4, evento que reúne a personalidades e influencers para enfrentarse en peleas de box.

“Estamos a nada mi gente, vamos a demostrar que las mexicanas podemos ser LO QUE QUERAMOS! Esto es para todas ustedes 🇲🇽 mañana la damos toda 🔥🔥🔥 ARRIBA MÉXICO 🇲🇽 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽“, fue el contundente mensaje que la oriunda de Monterrey, Nuevo León, compartió en sus redes sociales.

Karely Ruiz acompañó su publicación y mensaje con tres fotografías en las que sale precisamente con Karina García en el último cara a cara entre ambas previo a su esperado combate en Stream Fighters 4.

TE RECOMENDAMOS: Videojuegos Sports Interactive y FIFA anuncian increíble colaboración para Football Manager de cara al Mundial 2026

¿Dónde es la pelea entre Karely Ruiz y Karina García?

La pelea de box entre la mexicana Karely Ruiz y la colombiana Karina García en Stream Fighters 4 se llevará a cabo en Colombia, concretamente en el Coliseo Medplus, ubicado en la capital Bogotá.

Precisamente la pelea entre la modelo regiomontana y la creadora de contenido nacida en Yolombó, Antioquia, será la estelar de la cuarta edición de Stream Fighters, un concepto que fusiona entretenimiento digital con deporte, donde creadores de contenido se suben al ring para enfrentamientos pactados.

La pelea entre Karely Ruiz y Karina García está pactada a tres rounds, como las otras cinco que forman parte de la cartelera, con lo que se pretende que el espectáculo sea competitivo y a la vez accesible para el público en general.

¿Dónde se puede ver la pelea entre Karely Ruiz y Karina García?

La función de Stream Fighters 4 comenzará 16:00 horas de Colombia, por lo que en el Centro de México dará inicio a partir de las 3 de la tarde.

Karely Ruiz y Karina García disputarán el combate estelar en el Coliseo Medplus, por lo que se espera que el mismo comience alrededor de las 18:00 horas de México.

La pelea entre Karely Ruiz y Karina García podrá verse en vivo y de manera gratuita en el canal oficial de WestCOL en la plataforma Kick.

EVG