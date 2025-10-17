Sports Interactive y FIFA anuncian increíble colaboración para Football Manager de cara al Mundial 2026

Sports Interactive y FIFA anunciaron colaboración para Football Manager de cara al Mundial del 2026.

La desarrolladora Sports Interactive anunció su primera colaboración con la FIFA, el organismo rector del futbol mundial, para la serie de videojuegos Football Manager de cara al Mundial del 2026.

Este acuerdo plurianual incorpora las licencias oficiales de los principales torneos de la FIFA a la serie de videojuegos Football Manager, entre ellos el del Mundial del 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. Esto coincide con la futura inclusión de un módulo de Gestión Internacional renovado en una Actualización de Contenido para Football Manager 26 el próximo año.

Football Manager 🤝 @FIFAcom



Official FIFA tournaments debut in #FM26, with a revamped International Management module arriving in a free future content update ahead of FIFA World Cup™ 2026.



🔗 https://t.co/s1k5QdJgiU pic.twitter.com/FsKwxxRUH6 — Football Manager (@FootballManager) October 17, 2025

La llegada de estas competencias con sus marcas y sus títulos oficiales empezará en Football Manager 26 con la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Mundial Femenil de la FIFA y el Mundial de Clubes de la FIFA. Football Manager 26 se lanzará a partir del próximo 4 de noviembre

TE RECOMENDAMOS: Beisbol Dodgers barre a Brewers y clasifica a la Serie Mundial por segundo año consecutivo

Novedades de Football Manager para el Mundial 2026

Sports Interactive adelantó que, para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Football Manager 26 contará con las equipaciones oficiales de las 48 selecciones participantes una vez que se conozcan todas, además de los grafismos de las retransmisiones y la imagen de marca.

Football Manager introduce la función más solicitada por los gamers

El desarrollador Sports Interactive y el editor SEGA anunciaron la innovación táctica más ambiciosa de Football Manager en años con un nuevo video y un blog en profundidad, en el que explican esta nueva función.

El próximo Football Manager 26 tendrá una de las funciones más solicitadas por la comunidad gamer: formaciones separadas para cuando se tiene la posesión y cuando no, algo que pedían los jugadores de este videojuego desde hace ya algunos años.

Football Manager is teaming up with @FIFAcom in a multi-year partnership.



For the first time in series history, #FM26 will feature official licenses for FIFA’s most prestigious competitions, with International Management returning in a free future content update. — Football Manager (@FootballManager) October 17, 2025

Con formaciones duales, roles de jugadores rediseñados y nuevas y potentes herramientas visuales, Football Manager 26 ofrece a los entrenadores una flexibilidad y un control sin precedentes para dar forma a su equipo en todas las fases del juego.

Además, para reflejar plenamente la nueva libertad y flexibilidad del menú Tácticas de Football Manager 26, Sports Interactive ha renovado por completo partes importantes del motor del partido.

EVG