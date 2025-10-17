Dodgers barre a Brewers y clasifica a la Serie Mundial por segundo año consecutivo

Shohei Ohtani celebra un home run contra en el triunfo de Dodgers sobre Brewers en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers defenderán su título en la Serie Mundial. Los Ángeles barrió a los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, luego de que ganaron 5-1 en el Juego 4, y con ello se convirtieron en el primer clasificado al clásico de otoño.

Los Dodgers impusieron condiciones desde la primera entrada, en la que se fueron 3-0 arriba. El japonés Shohei Ohtani comenzó la fiesta en el Dodger Stadium con su home run al jardín derecho. Le siguieron el sencillo de Tommy Edman y la anotación de Will Smith.

SHOHEI OHTANI, YOU ARE INCREDIBLE! pic.twitter.com/jythqTWUI4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Shohei Ohtani apareció por segunda vez en la noche en la parte baja del cuarto episodio, con un cuadrangular entre el jardín derecho y central para poner la pizarra 4-0. El lanzador japonés conectó su último home run al jardín central en el séptimo inning para el 5-0. Milwaukee logró su única carrera en la octava entrada.

Dodgers defenderá su título en la Serie Mundial

Los Dodgers son los actuales campeones del beisbol de Grandes Ligas, después de que la campaña pasada se coronaron al imponerse 4-1 a los Yankees en la Serie Mundial.

La novena de Los Ángeles disputará por segunda temporada consecutiva el clásico de otoño. Espera al campeón de la Liga Americana, que serán los Seattle Mariners o los Toronto Blue Jays.

Los Dodgers son el primer equipo de la MLB que clasifica a dos Series Mundiales consecutivas desde el 2022. El último conjunto en conseguirlo habían sido los Astros, que en la del 2021 cayeron a manos de los Braves y un año después salieron airosos a costa de los Phillies.

SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

¿Cuándo comienza la Serie Mundial?

El primer juego de la Serie Mundial de la MLB está programado para llevarse a cabo el próximo viernes 24 de octubre.

El segundo encuentro del clásico de otoño se llevará a cabo un día después, el sábado 25. Los Juegos 3 y 4 serán el lunes 27 y el martes 28, de manera respectiva.

En caso de ser necesarios los Juegos 5, 6 y 7 de la Serie Mundial, los mismos se efectuarían los días 29 de octubre, 31 de octubre y 1 de noviembre, de manera respectiva.

