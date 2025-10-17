Mariners recupera ventaja sobre Blue Jays en Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Eugenio Suárez, de los Mariners, batea un home run ante Blue Jays en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de MLB.

Los Seattle Mariners recuperaron su ventaja sobre los Toronto Blue Jays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, y se pusieron 3-2 luego de que en el Juego 5, celebrado en el T-Mobile Park, se impusieron por marcador de 6-2.

Seattle se puso en ventaja luego de que el venezolano Eugenio Suárez bateó un home run entre el jardín izquierdo y el central en la segunda entrada.

Los Blue Jays empataron el duelo en el quinto inning cuando Addison Barger anotó tras un doble de George Springer al jardín central. Toronto le dio la vuelta en el sexto episodio con un sencillo de Clement al jardín derecho.

Mariners la de la vuelta a Blue Jays y se pone arriba

Los Seattle Mariners definieron el encuentro a su favor sobre los Toronto Blue Jays en la octava entrada del partido desarrollado en T-Mobile Park.

Los Mariners emparejaron el marcador con un cuadrangular de Cal Raleigh. El equipo local sentenció el duelo gracias al Grand Slam de Eugenio Suárez.

¿Cuándo es el Juego 6 entre Mariners y Blue Jays?

La victoria de los Mariners en el Juego 5 sobre los Blue Jays obligó a que la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB regrese a Toronto.

El Juego 6 entre estas novenas está programado para llevarse a cabo el domingo 19 de octubre en el Rogers Centre, donde los Azulejos intentarán apelar a su localía para igualar la situación y forzar el séptimo y último episodio.

¿Cuándo fue la última vez que Mariners y Blue Jays jugaron la Serie Mundial?

Los Mariners nunca en su historia han llegado a la Serie Mundial de Grandes Ligas. La otra vez que estuvieron cerca de conseguirlo, además de la actual, fue en la temporada del 2001, pero cayeron a manos de los New York Yankees en la Serie de Campeonato.

Por su parte, los Toronto Blue Jays hicieron historia en 1992 al convertirse en el primer equipo canadiense en ganar la Serie Mundial, logro que repitieron un año después y desde entonces no han vuelto a proclamarse campeones de la MLB.

EVG