Seattle Mariners le pega de visita a Toronto Blue Jays para llevarse el primer juego en la Serie de Campeonato

Iniciaron las Series de Campeonato de la Liga Americana entre los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays, y después de nueve entradas en el Rogers Centre el conjunto visitante se llevó la victoria en el Juego 1 por marcador de tres carreras a una.

Un gran encuentro fue el que se llevó a cabo en Toronto, pues el equipo de Canadá inició ganando el cotejo gracias a un cuadrangular por parte de George Springer, quien desde la primera entrada logró abrir el marcador, el cual se movió hasta la parte alta del sexto episodio.

Los pitchers de ambas franquicias fueron los que se llevaron los reflectores este domingo, pues no dejaron que los rivales anotaran carreras durante cuatro entradas y parecía que el conjunto local podría amarrar su primera victoria en la serie.

Durante la parte alta de la sexta entrada, Cal Raleigh y Julio Rodríguez fueron los encargados de poner las primeras dos carreras para los de Seattle, que sacaron una muy importante victoria en la casa de los Blue Jays para ponerse en ventaja en el camino a la Serie Mundial.

Cabe recalcar que los Seattle Mariners nunca han vivido la experiencia de jugar el Clásico de Otoño y, de la mano de Dan Wilson, están en busca de hacerlo; aunque en 1995 y el 2000 estuvieron cerca de conseguirlo, lamentablemente cayeron en la Serie de Campeonato ante Cleveland y Yankees, respectivamente.

Durante la parte alta de la octava entrada, Jorge Polanco volvió a aparecer frente al pitcher de Toronto y bateó un sencillo al jardín derecho para que Randy Arozarena corriera de tercera a home y marcara la tercera y última carrera de los Mariners en el compromiso.

Como dato, con información de la Inteligencia Artificial, el ganador del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que es al mejor de siete juegos, tiene un 62 por ciento de probabilidad de avanzar a la Serie Mundial de la MLB.

Llegó la novena entrada y Andrés Muñoz, el oriundo de Los Mochis, Sinaloa, fue elegido por Dan Wilson para cerrar el primer juego ante los Blue Jays. El mexicano realizó un trabajo estupendo y con Alejandro Kirk en la caja de bateo consiguió el último out para finalizar el primer compromiso.

El siguiente juego entre Seattle y Toronto se llevará a cabo este lunes 13 de octubre en el Rogers Centre, donde los Mariners pueden ampliar la ventaja de visita o los Blue Jays podrían igualar la serie a un juego por bando antes de realizar el viaje a Seattle.

DCO