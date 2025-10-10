Playoffs MLB 2025: Así se jugarían AL MOMENTO las Series de Campeonato para llegar a la Serie Mundial

Jugadores de los Seattle Mariners festejan su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

La primera Serie de Campeonato de la MLB quedó definida luego de que los Seattle Mariners se impusieron en 15 entradas a los Detroit Tigers en la Serie Divisional de los playoffs, para convertirse en el rival de los Toronto Blue Jays por el título de la Liga Americana.

El quinto y último juego de la Serie Divisional entre Tigers y Mariners se definió en extrainnings después de que igualaron 2-2 en los nueve episodios reglamentarios. Jugaron seis entradas más y el duelo se definió hasta la 15 con un sencillo del dominicano Jorge Polanco al jardín derecho para el 3-2 final.

Los Angeles Dodgers, actuales campeones de la MLB, ya esperan rival para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional luego de haber eliminado a los Philadelphia Phillies en tres partidos.

Chicago Cubs y Milwaukee Brewers definen al último finalista de la MLB

Los Chicago Cubs y los Milwaukee Brewers definen este sábado 11 de octubre al último de los cuatro finalistas de las Series de Campeonato de los playoffs de la MLB 2025.

El quinto y último episodio entre los de Illinois y Wisconsin se lleva a cabo en el American Family Field, casa de los Cerveceros.

La novena de Chicago se recuperó en la Serie Divisional luego de caer en los dos primeros juegos a manos de Milwaukee, por lo que el factor anímico está de su lado para el decisivo encuentro de este 11 de octubre.

Postseason moments at Dodger Stadium. 💙 pic.twitter.com/dPOQulPP48 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2025

¿Cuándo se juegan las Series de Campeonato de la MLB 2025?

Las Series de Campeonato de la MLB se ponen en marcha el domingo 12 de octubre, cuando los Toronto Blue Jays sean locales ante los Seattle Mariners en el Juego 1 por el título de la Liga Americana.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional comienza el lunes 13 de octubre, mismo día que se llevará a cabo el segundo duelo entre Blue Jays y Mariners.

En las Series de Campeonato de la MLB el ganador es el que obtenga el triunfo en cuatro de siete juegos, como ocurre en la Serie Mundial.

Los Angeles Dodgers intentará llegar a la Serie Mundial por segunda temporada consecutiva, luego de que en el 2024 se proclamó campeón de Grandes Ligas tras derrotar a los New York Yankees en el Clásico de Otoño.

