Playoffs MLB 2025: Así van AL MOMENTO las Series Divisionales de las Grandes Ligas

Los Blue Jays eliminaron a los Yankees en las Series Divisionales de la MLB 2025.

Los Toronto Blue Jays se convirtieron en los primeros clasificados a las Series de Campeonato de la MLB luego de eliminar a los New York Yankees en las Series Divisionales de la Liga Americana con su triunfo por pizarra de 5-1 en el cuarto enfrentamiento de la serie.

En la otra serie divisional de la Liga Americana de la MLB, los Detroit Tigers forzaron el quinto y último juego contra los Seattle Mariners, a los que superaron por marcador de 9-3 en el cuarto episodio entre ambos.

Por su parte, los Chicago Cubs recortaron distancias ante los Milwaukee Brewers, que con un triunfo más se instalarían en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Cachorros evitaron la barrida al ganar por pizarra de 4-3 el tercer partido de la serie divisional.

Así van al momento las series divisionales de MLB

Toronto Blue Jays 3-1 New York Yankees

Milwaukee Brewers 2-1 Chicago Cubs

Detroit Tigers 2-2 Seatle Mariners

Dodgers 2-1 Phillies

Yankees fracasa en su intento por llegar nuevamente a la Serie Mundial de MLB

Los New York Yankees terminaron otra temporada de MLB sin ganar una Serie Mundial, con lo que su sequía en el beisbol de Grandes Ligas se extiende a 16 años.

Los Bombarderos del Bronx son los actuales subcampeones de la MLB después de que en la pasada campaña sucumbieron a manos de Los Angeles Dodgers en el Clásico de Otoño, mismo que se definió en cinco encuentros.

Los Yankees siguen siendo el equipo con más títulos de Serie Mundial de MLB con 27, pero desde la década de 1990 no tenían una sequía tan larga.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial de la MLB 2025?

La Serie Mundial de la MLB 2025 ya tiene fecha para comenzar. El Juego 1 está programado para llevarse a cabo el próximo 24 de octubre, que será viernes.

El segundo capítulo del Clásico de Otoño se realizará el sábado 25. Los Juegos 3 y 4 serán el lunes 27 y martes 28, de manera respectiva.

El séptimo y último partido de la Serie Mundial de la MLB 2025, en caso de ser necesario, se realizará el 1 de noviembre, que será sábado.

