¿Y este chiquitito quién es? Nacho Ambriz recuerda la vez que conoció a Gilberto Mora y lo primero que le dijo (VIDEO)

Nacho Ambriz, director técnico del León, recordó la vez que conoció a Gilberto Mora y la primera platica que tuvo con el mediocampista de los Xolos de Tijuana, la joven joya del futbol mexicano, cuya primera pregunta para el entrenador fue quién era ese jugador tan pequeño.

“Lo curioso de Gilberto Mora, me tocó cuando estaba en Santos, debuta contra nosotros y nos hace un gol. Me acuerdo que cuando lo vi dije: ‘¿Este chiquitito quién es?’“, recordó el actual estratega del León acerca de su primer contacto con Gilberto Mora, que fue en su etapa como timonel de Santos.

Gilberto Mora debutó con gol en la Liga MX en el triunfo de 3-1 de Xolos sobre el Santos de Nacho Ambriz en partido de la Jornada 8 del Apertura 2024, el 18 de agosto de aquel año en el partido que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Caliente.

Las primeras palabras que Nacho Ambriz le dijo a Gilberto Mora

Nacho Ambriz compartió que en aquella ocasión le preguntó a Gilberto Mora si iba a debutar y que lo primero que le dijo fue que trabajara duro para que lograra todo lo que se propusiera.

“Me acuerdo que le pregunté: ‘¿Vas a debutar?’. Dijo: ‘Sí, profe’, y yo le dije: ‘Te deseo lo mejor, recuerda que solamente trabajando lograrás cosas’“, recordó Nacho Ambriz acerca de ese primer cruce de palabras con el mediocampista de Xolos.

Nacho Ambriz señaló que varias veces le han preguntado qué consejo le daría a Gilberto Mora, ante lo cual recomendó que lo dejen jugar y ser cómo es.

“Hoy me preguntan: ‘¿Tú qué le dirías?’. Que no pierda la alegría. Tú lo ves jugar alegre, con la sonrisa en la cara. Yo diría: déjenlo jugar así. Yo les diría: déjenlo, déjenlo jugar, no hablemos más allá de lo que él va sintiendo", profundizó.

Nacho Ambriz ve clave apoyo de su papá y del Loco Abreu a Gilberto Mora

Nacho Ambriz considera que Gilberto Mora padre y Sebastián Abreu, actual director técnico de Xolos, son claves para que Gilberto Mora siga por el camino correcto en su carrera como futbolista.

“¿Quién está al cargo de él? Su papá, que jugó al futbol, y yo creo que una persona importante para él también va a ser el Loquito Abreu, que tiene un camino como entrenador impresionante y como jugador", sentenció el timonel del León.

EVG