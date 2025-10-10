¡Imágenes sensibles! Futbolista se rompe el cuello en pleno juego tras chocar con una valla (FOTOS)

El togolés Samuel Asamoah se rompió el cuello en pleno partido de futbol en China.

Samuel Asamoah, futbolista togolés, se rompió el cuello en pleno partido de la Segunda División de China, justo después de que sufrió un fuerte choque al estrellarse con una valla publicitaria durante el duelo entre Guangxi Pingguo, club en el que juega, y Chongqing Tonglianglong.

El terrible suceso ocurrió cuando Samuel Asamoah perseguía el balón cerca de la línea lateral y un futbolista del equipo rival lo empujó, lo que provocó que se cayera y se golpeara la cabeza en la estructura publicitaria. El árbitro solamente amonestó al jugador del Chongqing Tonglianglong, lo que generó extrañeza.

El Guangxi Pingguo dio a conocer que Samuel Asamoah estaba hospitalizado y expresó su temor de que quedara discapacitado de por vida por el golpe que le afectó las cervicales.

¿Cómo está el estado de salud del futbolista que se rompió el cuello?

El Guangxi Pingguo informó que el togolés Samuel Asamoah fue operado “con éxito” y se recupera de la intervención, además de agregar que su estado de salud es estable.

El parte médico indicó que el mediocampista de 31 años de edad sufrió “una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral” tras romperse el cuello en pleno juego.

“Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, informó con preocupación el Guangxi Pingguo en un comunicado.

¿Quién es Samuel Asamoah, el futbolista que se rompió el cuello en pleno partido?

Samuel Asamoah es un futbolista togolés que nació el 23 de marzo de 1994, y que juega como mediocampista en el Guangxi Pingguo y en la selección nacional de Togo.

Su debut como futbolista profesional fue en el 2012 con en el Eupen de Bélgica. En el ciclo 2015-2016 fue cedido en calidad de préstamo al OH-Leuven, y en el 2017 pasó a formar parte del Sint-Truiden.

Después de nueves años en el balompié de Bélgica, Samuel Asamoah se marchó en el 2021 a Rumania para unirse a la plantilla del FC Universidad Craiova.

Su aventura en el futbol de China comenzó en el 2024 con los Leones rojos de Qingdao y a partir de este año se sumó al plantel del Guangxi Pingguo.

EVG