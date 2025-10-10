CDIW, el concurso de dressage con el que México hace historia con la bolsa más grande del mundo

El Rancho St. Vincent, localizado en Santa Cruz Chihuapan, Estado de México, recibirá a los mejores jinetes y amazonas del mundo del 7 al 9 de noviembre, cuando albergue el Concurso de Dressage International World Cup Qualifier (CDIW), evento con el que el que México hará historia al tener la bolsa económica más grande del mundo.

Omar Zayrik, juez y vocero oficial de este certamen, está muy contento de traer este evento por segunda vez a México, luego de que el año pasado lo consiguió con el apoyo de la familia Franco, propietaria del Rancho St. Vincent,a la cual le agradeció la ayuda que le brindaron para cumplir su sueño de traer al país este evento clasificatorio a la Copa del Mundo de Dressage, a celebrarse del 8 al 12 de abril del 2026 en Fort Worth, Texas.

“Es la bolsa más importante del mundo. Siempre he querido traer mucha calidad de este deporte a México, pero gracias al apoyo de la familia Franco, que tiene el lugar y las condiciones, el año pasado surgió un sueño. Había muchísimos impedimentos, me decían que para qué gastábamos la energía en esto y el año pasado fue un éxito rotundo y este año decidimos hacerlo mucho más grande y con el premio económico más grande del mundo”, compartió Omar Zayrik en exclusiva con La Razón.

Omar Zayrik cede su participación como juez para organizar el CDIW en México

Omar Zayrik, quien ha representado como juez a México en otras competencias, no lo hará así en esta ocasión debido a su calidad de organizador, pues se hará cargo de toda la logística del certamen, el cual, promete, tendrá “muchísimas sorpresas”.

“Soy juez internacional de esta disciplina, pero cuando eres juez no puedes organizar, entonces en este concurso yo cedo mi participación como juez para ser el organizador. Me encargo de toda la operación, del VIP, de los locales comerciales, los shows de medio tiempo, la prensa, contratar a los jueces, solicitar el evento primero a la Federación Mexicana y luego a la Federación Ecuestre Internacional”, ahondó Omar Zayrik.

Si bien en la edición de CDIW 2024 en México hubo mucho público, Omar Zayrik remarcó que la respuesta este año será mejor, pues en aquella ocasión el evento se celebró el mismo fin de semana que el Gran Premio de México de Fórmula 1.

“Tuvimos muchísima gente, pero no la que esperábamos. Las condiciones son inmejorables, han tenido muchísima inversión en cuanto a los pisos. Hay muchísima tecnología para que los caballos no tengan grandes impactos y se muevan lo mejor posible”, enfatizó el también entrenador de alto rendimiento.

Los jinetes más destacados que estarán en el CDIW México

La gente que asista del 7 al 9 de noviembre al Rancho St. Vincent en Santa Cruz Chihuapan, Estado de México, verá a las mejores amazonas y jinetes del mundo, pues estarán leyendas del ecuestre como Isabell Werth e Ingrid Klimke, además del belga Justin Verboomen, actual número uno del mundo.

“Viene Isabell Werth, la amazona más importante de la historia de cualquier deporte ecuestre, no solamente de dressage. En salto de equitación es la más galardonada. Es una leyenda viviente, tiene 56 años. Es como decir que viene Michael Phelps, de ese nivel“, resaltó Omar Zayrik acerca de la presencia de la alemana Isabell Werth.

Antonio Rivera, José Luis Padilla, Mariana Quintana, Enrique Palacios y Brenda Morales son algunos de los mexicanos que competirán en este certamen.

¿Qué es el dressage?

La descripción general del dressage es que es una disciplina olímpica de equitación en la que el jinete (o amazona) y el caballo realizan movimientos precisos y armoniosos en una pista rectangular, siguiendo un patrón de ejercicios y transiciones con señales discretas.

“El dressage es una de las tres disciplinas olímpicas que se hacen con caballos en Juegos Olímpicos. Una de ellas es el salto, el que conoce casi todo el mundo, otra es el concurso completo, que es una combinación de salto con adiestramiento, que es el dressage, y hay otra que es únicamente adiestramiento, que es el baile con el cabello, un manejo de contacto total con el caballo”, indicó al respecto Omar Zayrik.

EVG