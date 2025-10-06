¡Preocupación total en Francia! Terrible lesión de Kylian Mbappé pone en riesgo su participación rumbo al Mundial

La Selección de Francia se encuentra en suspenso, pues su delantero estrella Kylian Mbappé tiene una lesión de tobillo y su participación en los partidos de las eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 está en riesgo, incluso su entrenador Didier Deschamps espera buenas noticias de los médicos del cuadro Les Bleus.

El astro galo salió lesionado en el duelo más reciente de su club. Se vio a Mbappé salir cojeando en los últimos minutos de la victoria 3-1 del Real Madrid ante el Villarreal en LaLiga. El ariete se tiró al suelo, se sentó y se tomó el tobillo derecho antes de abandonar el terreno de juego.

Francia espera actualización sobre Mbappé

“No tengo más información en este momento. Se dará una actualización como de costumbre, independientemente del jugador o del club del que provenga”, dijo Deschamps el lunes en una conferencia de prensa.

El entrenador campeón del mundo, tanto como jugador y seleccionador de Francia, comentó que pudo hablar con Mbappé, quien sí está en la concentración con el resto de sus compañeros, pero dependiendo de su evaluación podría o no tener minutos.

“He hablado con él. Tuvo un pequeño problema, pero no es (demasiado grave), de lo contrario no vendría hoy. Nos tomaremos el tiempo con el equipo médico y veremos cómo progresa”, explicó.

Kylian Mbappé se perdería los duelos ante Azerbaiyán en el Parc des Princes en París, casa de su antiguo club, así como la visita a Reikiavik para medirse a la Selección de Islandia. Los galos buscan conservar el liderato del Grupo D después de ganar sus primeros dos juegos.

Mbappé busca hacer historia en Francia

Kylian Mbappé, delantero del Madrid, es el segundo máximo anotador en la historia de la Selección de Francia con 52 goles, a seis de superar a Olivier Giroud, jugador todavía en activo, como el mejor artillero de su país en todos los tiempos.

A pesar de la lesión, el futbolista nacido en París está más que conectado en la temporada, pues con el Real Madrid tiene 14 goles en 10 partidos en todas las competencias, siendo uno de los mejores anotadores del momento, por lo que sus posibilidades de marcar con Francia eran muy altas.

En el juego ante el Villarreal anotó el último gol del Madrid, que ganó por 3-1 con un doblete de Vinicius Junior. El resultado, sumado a la derrota del Barcelona, ayudó a que los merengues sean lideres de LaLiga.

aar