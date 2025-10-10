¿Por qué el Pumas vs Poli se jugará en Puebla y no en la CDMX?

Puebla recibirá el clásico de la ONEFA entre Pumas y Poli.

Seguridad y logística son las dos razones por las que el partido entre Pumas y Poli, el clásico de la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano), a celebrarse este domingo 12 de octubre, se llevará a cabo en Puebla y no en la Ciudad de México.

En coordinación con la ONEFA y el IPN se tomó esta decisión a raíz de que en los últimos años ha habido varios contratiempos para garantizar la seguridad de los aficionados en la capital del país.

🏈Águilas Blancas IPN vs Pumas CU🦅

Domingo 12 de octubre 12 hrs.

Estadio olímpico de la BUAP en Puebla

Boletos en superboletos https://t.co/4xraQwbVMo

NO HABRÁ VENTA DE BOLETOS EN EL ESTADIO

📸IXBA pic.twitter.com/L1a0YmVVrY — Aguilas Blancas IPN (@AguilasBlancas1) October 7, 2025

Por dicho motivo, las autoridades y ambos equipos decidieron llevar el Pumas vs Poli de la Semana 6 de la ONEFA 2025 a un lugar neutral para que se puedan tener mejores condiciones de control.

¿En qué estadio de Puebla se jugará el Pumas vs Poli?

El estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) albergará el clásico de la ONEFA entre Pumas y Poli este domingo 12 de octubre.

Originalmente, el partido entre Pumas CU y Águilas Blancas IPN debía llevarse a cabo en el Estadio Wilfrido Massieu, ubicado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.

El estadio de la BUAP cuenta con capacidad para 18,000 espectadores y sus modernas instalaciones y espacio para recibir a las aficiones de ambas instituciones permiten un mejor manejo de acceso, logística y atención a los asistentes.

¿Cómo llegan Pumas y Poli a su enfrentamiento en Puebla?

Ni Pumas CU ni Águilas Blancas IPN llegan en su mejor momento al clásico de la ONEFA, un duelo en el que el orgullo es lo más importante.

Los Pumas son coleros de la clasificación general con saldo de un triunfo y cuatro derrotas. El Poli, por su parte, ocupa el octavo sitio, justo después de la mitad de la clasificación, con dos juegos ganados y tres perdidos.

Pumas CU perdió en la Semana 5 contra Zorros CETYS por pizarra de 21-24, mientras que Águilas Blancas IPN se impuso por pizarra de 21-20 a Borregos CEM.

EVG