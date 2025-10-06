Desarrolla IPN robot explorador

Con redes neuronales y visión artificial, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un rover (vehículo robótico) explorador capaz de identificar riesgos geológicos, condiciones extremas y la presencia de gases tóxicos en minas, para implementar medidas de seguridad para las y los mineros.

Para lograrlo, Carolina Abigail Gallo Meneses, Yesenia Cruz Domínguez y Lesly Verónica Salazar Jiménez, alumnas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), adaptaron una Raspberry Pi 5 —microcomputadora de placa única de alto rendimiento—, dos sensores para monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, una lámpara y una cámara de profundidad a un vehículo de exploración comercial.

El Tip: El prototipo integra tecnologías emergentes, como mapeo, localización simultánea, redes neuronales y visión artificial, que exploran hasta 30 km de profundidad.

El proyecto forma parte del compromiso 33 de los 100 presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e impulsado desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado Carrillo, para que los desarrollos tecnológicos trasciendan del aula a la vida real.

Con la asesoría del doctor Rodolfo Vera Amaro, de la UPIITA, y de la doctora Lucero Verónica Lozano Vázquez, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), de Azcapotzalco, las jóvenes politécnicas desarrollaron un sistema de alta gama, basado en tecnologías emergentes, como el mapeo y localización simultánea, redes neuronales y visión artificial, que permitirá una mejor toma de decisiones en la industria minera.