Capaz de identificar riesgos geológicos

Desarrolla IPN robot explorador

El proyecto forma parte del compromiso 33 de los 100 presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e impulsado desde la SEP

El equipo politécnico que creó el rover, ayer.
El equipo politécnico que creó el rover, ayer. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Con redes neuronales y visión artificial, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un rover (vehículo robótico) explorador capaz de identificar riesgos geológicos, condiciones extremas y la presencia de gases tóxicos en minas, para implementar medidas de seguridad para las y los mineros.

Para lograrlo, Carolina Abigail Gallo Meneses, Yesenia Cruz Domínguez y Lesly Verónica Salazar Jiménez, alumnas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), adaptaron una Raspberry Pi 5 —microcomputadora de placa única de alto rendimiento—, dos sensores para monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, una lámpara y una cámara de profundidad a un vehículo de exploración comercial.

  • El Tip: El prototipo integra tecnologías emergentes, como mapeo, localización simultánea, redes neuronales y visión artificial, que exploran hasta 30 km de profundidad.

El proyecto forma parte del compromiso 33 de los 100 presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e impulsado desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado Carrillo, para que los desarrollos tecnológicos trasciendan del aula a la vida real.

Con la asesoría del doctor Rodolfo Vera Amaro, de la UPIITA, y de la doctora Lucero Verónica Lozano Vázquez, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), de Azcapotzalco, las jóvenes politécnicas desarrollaron un sistema de alta gama, basado en tecnologías emergentes, como el mapeo y localización simultánea, redes neuronales y visión artificial, que permitirá una mejor toma de decisiones en la industria minera.

TE RECOMENDAMOS:
Ricardo Monreal y Adán Augusto López, durante el evento en el Zócalo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras evento en el Zócalo

‘Nos encorralaron’, dice Ricardo Monreal sobre lugar que le asignaron en informe de Sheinbaum