Beatriz Gutiérrez Müller es descartada para buscar rectoría de la BUAP; no asistió a entrevista

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se retiró de la postulación a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Gutiérrez Müller no asistirá a su entrevista en instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Como parte de las elecciones para la rectoría de la BUAP que se llevan a cabo hoy miércoles 27 de agosto, Beatriz Gutiérrez Müller era integrante de una lista de 9 personas postuladas para contender por dicho cargo para el periodo 2025-2029.

La lista de aspirantes, publicada el martes 26 de agosto por la BUAP, la comparecencia de Beatriz Gutiérrez Müller ante la Comisión de Auscultación está programada para este miércoles a las13:45 horas en la Sala de Proyecciones del Edificio Carolino.

En la convocatoria se establece que deberá exponer su interés en el cargo y, en su caso, entregar la documentación requerida.

