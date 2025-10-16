Blue Jays vuelve a pegar a Mariners para igualar la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Parece que en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, a los dos equipos les gusta jugar de visita, pues los Toronto Blue Jays consiguieron su segunda victoria consecutiva ante los Seattle Mariners por marcador de 8-2, ambas en T-Mobile Park, casa de los Marineros.

Por tercer encuentro consecutivo, la franquicia de Seattle inició ganando el cotejo, pero por segunda vez terminaron cayendo en su parque de pelota y dejaron ir la ventaja de 2-0 que presumían después del segundo compromiso de la serie.

En la parte baja de la segunda entrada, Josh Naylor apareció en la caja de bateo para conseguir un cuadrangular por el central y abrir el marcador para los locales, pero terminando su oportunidad al bat, los visitantes respondieron con tres carreras.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Bengals sorprende a Steelers y logran vencerlos en un intenso juego divisional en el Thursday Night Football

Andrés Giménez no se quería quedar atrás con los home runs y en su turno al bate logró un vuela cerca por el jardín derecho para recorrer el diamante junto a Isiah Kiner-Falefa y darle la vuelta al tablero en escasos minutos.

Por su parte, Daulton Varsho tenía la casa llena, pero lo que consiguió frente al pitcher de Seattle fue una base por bolas, con la que Alejandro Kirk avanzó a segunda base, Vladimir Guerrero Jr. a tercera y Nathan Lukes llegó caminando al platillo de home para poner 4-1 el encuentro.

Con este resultado, los Toronto Blue Jays le aseguran un sexto juego a su afición, pues la serie se define al mejor de siete y el 19 de octubre recibirán a los Mariners en el Rogers Centre, un encuentro donde se podría definir al campeón de la Liga Americana.

Andrés Giménez has driven in 4 of the 8 @BlueJays runs tonight! pic.twitter.com/YNQnayFz2L — MLB (@MLB) October 17, 2025

Una entrada más tarde, los Azulejos volvieron a pegar en el marcador; George Springer logró un doble e Isiah Kiner-Falefa puso la cuarta carrera para su equipo, mientras que Springer consiguió llegar a home en la misma entrada gracias a un wild pitch.

En el sexto episodio, los Mariners respondieron con un sencillo por parte de Eugenio Suárez, con el cual Jorge Polanco logró recorrer el diamante y marcar la segunda carrera de Seattle en el encuentro; sin embargo, en los siguientes dos episodios, Vladimir Guerrero Jr. consiguió su quinto cuadrangular de la postemporada y Andrés Giménez con su sencillo al central logró que Myles Straw y Ernie Clement marcaran las últimas dos carreras del juego.

El quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana se disputará este viernes 17 de octubre en el T-Mobile Park y sonará el play ball en punto de las 16:08 horas, tiempo del centro de México.

DCO