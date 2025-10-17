Clara Brugada anuncia sorteo para ganar pases dobles al Gran Premio de México de Fórmula 1 (VIDEO)

Clara Brugada hará un sorteo para dar pases dobles para el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, anunció en sus redes sociales que hará un sorteo para que sus seguidores tengan la oportunidad de ganar pases pases para acudir al Gran Premio de México de Fórmula 1, a celebrarse del 24 al 26 de octubre.

“A todos los aficionados a las carreras de autos, a la Fórmula 1, estén muy atentos porque se van a publicar las bases para que puedan obtener, como ya saben, como cada año, sus pases dobles para asistir a este evento. Estén muy atentos a las redes”, dijo Clara Brugada en un video que publicó.

Si les gusta la #F1, estén muy atentas y atentos porque les tengo pases dobles para que vivan la emoción de este gran evento en nuestra #CapitalDeLaTransformación. pic.twitter.com/dlpNj2DAct — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 17, 2025

En el video, Clara Brugada luce muy contenta al anunciar a sus seguidores y aficionados a la Fórmula 1 esta gran noticia para aquellas personas que no tienen o no pudieron conseguir entradas para el evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se cumple una década del regreso de la F1 a México

Este 2025 se cumplen 10 años de que la Fórmula 1 volvió a México después de una ausencia de más de dos décadas de la categoría reina del automovilismo.

El serial regresó a nuestro país en el 2015 para una tercera etapa. La primera abarcó de 1962 a 1970 y la segunda fue de la temporada de 1986 a la de 1992.

La única vez que el Gran Premio de México de Fórmula 1 no se llevó a cabo en esta década fue en la campaña del 2020, cuando la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se canceló a causa de la pandemia del coronavirus.

La próxima semana disfrutaremos al máximo de las primeras prácticas en el #MexicoGP. 🔥 🇲🇽 ¿Listos para el inicio de la #F1ESTA?#Formula1 #F1 pic.twitter.com/8W6Ub7I0Jy — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 17, 2025

¿Quién fue el ganador en el último Gran Premio de México de Fórmula 1?

El español Carlos Sainz Jr., de la escudería Ferrari, fue el ganador del Gran Premio de México de Fórmula 1 del 2024. Completaron el podio el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sin embargo, el piloto con más victorias en el Autódromo Hermanos Rodríguez es el neerlandés Max Verstappen, con cinco, la más reciente de ellas en la temporada del 2023.

Con dos triunfos en el Gran Premio de México de Fórmula 1 están igualados en el segundo puesto Lewis Hamilton, Alain Prost, Nigel Mansell y Jim Clark.

