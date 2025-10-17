¡Es hermoso! La Fórmula 1 presenta el precioso trofeo que recibirá el ganador del Gran Premio de México

Este es el hermoso trofeo que recibirá el ganador del Gran Premio de México.

Cada vez falta menos para que el Autódromo Hermanos Rodríguez se convierta en una tremenda fiesta para recibir a las 10 escuderías de la Fórmula 1 y el Gran Premio de México presenta el trofeo que recibirá el ganador de la carrera en nuestro país.

La casa joyera mexicana TANE es la encargada de realizar este galardón, que para este 2025 mantiene su inspiración en las alas del águila de la bandera envolviendo una copa de estructura cónica. La obra está elaborada en plata .925 y vermeil de oro amarillo de 23 quilates sobre una base labrada a mano de aventurina natural.

Como un detalle especial, al reverso de la copa se recrea la bandera de México con esmalte tricolor, dándole un toque de color único que contrasta a la perfección con el brillo del metal, sellando la identidad de este hermoso trofeo.

Estos son los trofeos que se entregarán este año en el Gran Premio de México. ı Foto: Cortesía F1

Para la edición del 2025 del Gran Premio de México, TANE fabrica cuatro trofeos, para cada uno de los tres puestos del podio y uno más para la escudería vencedora el próximo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en dos formatos diferenciados.

Las dimensiones para el piloto y el constructor que logren el primer lugar son aproximadamente de 15 x 10 x 60 cm, mientras que los trofeos para el segundo y tercer sitio miden 12 x 10 x 46 cm.

Desde que la Fórmula 1 regresó a México en 2015, hace 10 años, el Trofeo TANE ha sido levantado en el podio de la Ciudad de México por cuatro pilotos: Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016 y 2019), Max Verstappen (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023) y Carlos Sainz (2024).

El trofeo ha sido ganado por cuatro pilotos desde que la F1 regresó a México. ı Foto: Cortesía F1

Además, para conmemorar los 10 años de este diseño en el Gran Premio de México, TANE lanza la pieza de colección denominada "Trofeo Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México–Edición de Colección 10.º Aniversario 2025″, una obra a escala que rinde homenaje al origen del mítico trofeo, al recrear con absoluta fidelidad el diseño original del 2015.

Este coleccionable es una edición limitada de 24 obras numeradas y personalizables, la cual permitirá a un selecto grupo de coleccionistas y aficionados al deporte motor a poseer un fragmento del legado de la Fórmula 1.

Con su presencia durante 10 años seguidos en el podio del Gran Premio de México, el trofeo de TANE sigue aumentando su estatus entre los galardones más codiciados del automovilismo mundial. El cetro estará esperando con ansias la llegada de los pilotos y al ganador de la vigésima fecha del serial que levantará el título frente a miles de mexicanos.

