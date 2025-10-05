McLaren es bicampeón de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur

La escudería británica McLaren se convirtió en bicampeona de la Fórmula 1 luego del GP de Singapur 2025, consiguiendo su título 10 en la historia de la máxima categoría del deporte motor. Gracias a un tercer lugar de Lando Norris y un cuarto de Oscar Piastri en Marina Bay, el equipo papaya vuelve a estar en lo más alto de la F1.

En 2024 McLaren ganó el campeonato de F1 después de 26 años de sequía y en 2025 repitió como mejor equipo del mundo, pero en la lista de las escuderías más triunfadoras siguen detrás de Ferrari, que tiene 16 trofeos en su palmarés, aunque el último de ellos fue en 2008.

La escudería de Woking es ya la segunda más ganadora de la F1 en solitario, dejando de lado a Williams que se queda relegado en la tercera posición con 9 títulos, pero ya han pasado 28 años, y contando, desde la última vez que este equipo inglés conquistó la gloria.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

McLaren ya había ganado dos o más títulos seguidos en la F1. Sucedió primero en 1984 y 1985, que fueron su segundo y tercer campeonato, tras conseguir el primero en 1974.

La segunda ocasión en donde los papaya triunfaron en años consecutivos fue de 1988 a 1991, cuando fueron cuatro veces al hilo el mejor constructor. En la F1, además de McLaren, las escuderías que han sido ganadoras consecutivas son Cooper, Brabham, Loto, Ferrari, Williams, Renault, Red Bull y Mercedes.

“¡McLaren es el campeón de constructores de 2025! En una clase propia“, compartió la F1, felicitando al equipo ganador de la temporada, que concluye hasta el 7 de diciembre en Abu Dabi.

George Russell gana el GP de Singapur

El piloto británico George Russell comandó de principio a fin las acciones en el Circuito Urbano Marina Bay, logrando la victoria en el Gran Premio de Singapur, que es la segunda conquista del conductor de Mercedes en la presente campaña de la F1, luego de ser primero en Canadá en junio pasado.

George Russell se colocó como líder aprovechando su posición en la pole y que los volantes detrás de él tuvieron una salida caótica. El piloto de Mercedes también se vio beneficiando por la pelea entre Verstappen y Norris, quienes peleaban entre ellos por la segunda plaza.

La máxima categoría del deporte motor tendrá una pausa de una semana, pues los equipos deberán mover todas sus cosas a América, pues la siguiente cita es el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre el domingo 19 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

aar