izzi acelera con Sky Sports: tendrá la exclusiva de la Fórmula 1 hasta 2028.

izzi, empresa de telecomunicaciones propiedad de Televisa, formalizó mediante un comunicado de prensa emitido hoy, una alianza estratégica que marca un antes y un después en la transmisión deportiva en México: a partir del Gran Premio de Estados Unidos 2025, la compañía tendrá la cobertura oficial de la Fórmula 1 a través de Sky Sports, con derechos exclusivos hasta 2028.

Con esta apuesta, izzi consolida su liderazgo en telecomunicaciones y entretenimiento, ofreciendo a sus suscriptores una experiencia integral de la máxima categoría del automovilismo mundial. La cobertura incluirá todas las prácticas, sesiones de calificación, carreras sprint y los 24 Grandes Premios de la temporada, disponibles en los sistemas digitales de televisión de paga izzi y Sky+, así como en la plataforma móvil izzi go.

Se transmitirán por televisión abierta el Gran Premio de México y dos carreras más.

El acuerdo garantiza a los fanáticos del deporte motor acceso a contenidos premium en vivo y en alta definición, con la calidad y cercanía que caracteriza a TelevisaUnivision. Además, los canales abiertos de la televisora transmitirán tres Grandes Premios por temporada, incluido el Gran Premio de México, lo que ampliará el alcance del espectáculo a millones de hogares.

“Estamos comprometidos con acercar a nuestros clientes los eventos más importantes del mundo del deporte”, afirmó Nina Muyshondt, Chief Revenue Oﬃcer de izzi. “La cobertura exclusiva de la F1 reafirma nuestro compromiso de ofrecer experiencias únicas y contenidos de primer nivel”.

Con esta incorporación, izzi se consolida como el principal referente del entretenimiento deportivo en Latinoamérica, fortaleciendo su oferta ante otras plataformas de streaming como Apple TV+, HBO, Max y ViX.

Cabe señalar que a mediados de 2024 izzi y Sky, el servicio satelital de Televisa, se fusionaron y desde entonces ambas ofrecen toda la programación de Sky Sports, su señal especializada en deportes que transmite en exclusiva partidos de futbol de ligas premier como La Liga de España y la Bundesliga.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR