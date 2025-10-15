Campeón del Mundo Sub-17 relata la bajeza que recibió en Cruz Azul y lo que le pedían a sus papás para ir a Europa

Francisco Flores, Campeón del Mundo Sub-17 con México en 2011, relató la terrible bajeza que recibió por parte de Cruz Azul y la millonada que pedía la directiva de la Máquina si su familia quería que el futbolista pudiera jugar en Europa.

Durante el podcast “Shaggy Mtz. por la banda”, Paco Flores platicó que el Olympique de Marsella estuvo interesado en hacerse de sus servicios después de salir campeón en el Mundial Sub-17 del 2011; lamentablemente, Alberto Quintano, exdirectivo del Cruz Azul, impidió que se mudara al viejo continente por la fuerte cantidad de dinero que pedía para dejarlo salir del club.

“Me hablan del Olympique, ‘oye, ¿qué onda?’, van y Cruz Azul les dice 8 millones de dólares. Yo fui con Alberto Quintano, porque mi papá me habló mucho de él, no, bueno, un jugadorazo, ‘profe, mire’. Yo sin representante, sin absolutamente nadie. ‘Profe, ayúdeme, usted fue jugador, déjeme vivir ese sueño’ y dice ‘no, son 8 millones, si no, no te vas’ y dice ‘y si no lo quieren pagar, dile a tu papá que vaya al banco y pida un préstamo’“, comentó el Campeón del Mundo Sub-17.

¿Qué hace actualmente Francisco Flores?

Después de ser Campeón del Mundo Sub-17 y jugar en equipos como Cruz Azul, Chivas y Atlante, Francisco Flores decidió retirarse del futbol profesional y dedicarse a ser director técnico de un equipo mexicano.

Actualmente, Flores dirige al Cordobés Futbol Club, el cual reside en Cuautitlán, Estado de México, y juega en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, además de tener una filial de Liga TDP.

De igual forma, Francisco Flores en ocasiones participa en los partidos amistosos de las leyendas del Cruz Azul, pero sigue presumiendo en sus redes sociales su conquista en el Mundial Sub-17 en 2011, el último gran logro de la Selección Mexicana.

¿Qué jugadores mexicanos del Mundial Sub-17 siguen en activo?

La generación de futbolistas mexicanos que salieron campeones en 2011 en el Mundial Sub-17 no tuvo un gran futuro y son contados los jugadores que siguen en activo en 2025.

El mejor y que acaba de salir campeón con Toluca en este Apertura 2025 es Antonio ‘El Pollo’ Briseño; también Kevin Escamilla continúa en la Liga MX con Querétaro; después sigue Carlos Fierro, quien fue goleador en el Mundial Sub-17, y milita en Leones Negros.

También continúa en activo Carlos Guzmán, que actualmente milita en el Monterey Bay de la USL Championship de Estados Unidos, y el último en la lista es Arturo González, que actualmente se encuentra en el Atlas.

DCO