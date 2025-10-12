Gilberto Mora responde a las críticas con este contundente mensaje tras la eliminación del Mundial Sub-20

México sufrió una dura derrota ante Argentina en los cuartos de final que los dejó fuera del Mundial Sub-20, pero el jugador que se llevó las críticas y burlas por parte de la afición argentina fue Gilberto Mora, quien con 16 años fue el mejor futbolista del Tricolor en el torneo juvenil.

Sin embargo, parece que las críticas no le importaron al mediocampista de los Xolos de Tijuana, pues en su regreso a México tras su participación en la Copa del Mundo Sub-20 subió una publicación a su cuenta de Instagram donde escribe lo siguiente: “Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad ‘Los tiempos de Dios son perfectos’”.

A pesar de su corta edad, Gilberto Mora supo manejar los comentarios de sus detractores en redes sociales, pues el mexicano de 16 años recibió críticas porque “desapareció” en el encuentro ante Argentina.

Estos fueron los números de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Desde que Gilberto Mora fue convocado por Eduardo Arce para el Mundial Sub-20, la afición criticó esta decisión, pues todos querían verlo jugar con la categoría Mayor de la Selección Mexicana, pero al final el tiempo le dio la razón al técnico de México, pues el joven de 16 años fue el mejor futbolista del Tricolor en el torneo.

El mediocampista mexicano disputó como titular los cinco partidos en los que participó México en la Copa del Mundo Sub-20, logrando tres goles y dos asistencias, además de firmar un estupendo doblete en el encuentro ante España.

Cabe recalcar que Gilberto Mora fue visto por varios reclutadores de Europa, por lo que algunos equipos de renombre en el viejo continente ya están en busca de hacerse de los servicios del joven mexicano.

Gilberto Mora vs Brazil. 🎩🇧🇷



16 years old. A world class talent. 🔥



pic.twitter.com/7DMACModv5 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 29, 2025

¿Qué sigue para Gilberto Mora con la Selección Mexicana?

Javier Aguirre confirmó que Gilberto Mora no asistirá al Mundial Sub-17 que se disputará en Catar en noviembre, así que ya podría entrar en planes del técnico mexicano para jugar con la categoría mayor en la próxima Fecha FIFA.

La Selección Mexicana tiene dos encuentros importantes el próximo mes ante rivales de la Conmebol; el primero será ante Uruguay el 15 de noviembre en la cancha del Estadio TSM Corona y en el segundo compromiso se medirán ante Paraguay el 18 del mismo mes.

El mediocampista de los Xolos podría entrar en la convocatoria de Javier Aguirre para estos dos cotejos e ir preparándose de cara a la Copa del Mundo del 2026, torneo al que llegaría con 17 años y 240 días.

DCO