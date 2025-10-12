¡Humillación total! Argentina se burla de México con un símbolo icónico tras eliminarlo del Mundial Sub-20

Jugadores de Argentina Sub-20 se burlan de México con el Chavo del 8

Los jugadores de la Selección Argentina no tuvieron piedad con las burlas hacia México, luego de eliminarlos de la Copa del Mundo Sub-20 y se metieron con un símbolo icónico para los mexicanos, como lo es el Chavo del 8, uno de los programas de televisión más famosos y queridos por el público.

El Chavo del 8 es un programa que trascendió México y se convirtió en un símbolo cultural en Latinoamérica, pero los futbolista de la Sub-20 argentina utilizaron la música para hacerle burla a la Selección Mexicana, que perdió 2-0 y quedó eliminado del torneo.

🇦🇷🎶 Los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 festejando el triunfo ante México con la canción de "EL CHAVO DEL 8".

La Sub-20 de Argentina se burla de todo México

Aunque se empeñan en decir que no hay rivalidad con México, los argentinos se esfuerzan en hacer burlas, como lo demuestra el video en donde los seleccionados albicelestes ponen el tema de inicio de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, quien es una figura muy conocida en toda América Latina por sus personajes.

Esta reacción de los jugadores argentinos ha generado división de opiniones, pues para los sudamericanos es una gran broma, mientras que los mexicanos parece que no les importa tanto, pues incluso el Chavo del 8 parece que es más famoso y querido en países como Brasil, Argentina, Perú, que en el propio México.

Además, es normal que los sudamericanos tomen al Chavo del 8 como punto de burla cuando se trata de menospreciar el futbol mexicano. “La última alegría de México es cuando Don Barriga llevó al Chavo a Acapulco”, dice una persona en X, en respuesta a un comentario del periodista David Faitelson.

La última alegría de México es cuando don barriga llevó al chavo a Acapulco — Homero Thompson (@FedeSua14858986) October 12, 2025

El comunicador cree que no hay “nada de que avergonzarse” sobre las burlas de los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 con la canción del Chavo del 8, pues se trata de una pieza artística creada por una gran persona como lo fue Roberto Gómez Bolaños.

“Que los adolescentes futbolistas argentinos pongan la canción del “Chavo del 8” no es ninguna afrenta para los mexicanos…Es parte de nuestra cultura y folklor…Don Roberto Gómez Bolaños siempre fue un gran artista y una gran person", dice Faitelson en redes.

La Copa del Mundo Sub-20 de este año se realiza en Chile, en donde Roberto Gómez Bolaños y el resto del elenco del Chavo del 8 realizaron una presentación en 1977, en el Estadio Nacional de Chile, que en esa época fue ocupado como centro de detención y tortura durante la Dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.

