Fórmula 1 presenta su proyecto “Somos Parte del Vuelo” de la mano del Gran Premio de México 2025

La Fórmula 1, de la mano del Gran Premio de México 2025 y alineada a su estrategia de sostenibilidad, lanzará el proyecto “Somos Parte del Vuelo”, una iniciativa que busca contribuir a la conservación, restauración y manejo forestal del Corredor Biológico de la Mariposa Monarca y las cuencas del sistema Cutzamala.

Así que los organizadores del GP de México decidieron que el domingo 26 de octubre, durante el Desfile de Pilotos previo a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se entregarán 30 mil mariposas de papel semilla a los aficionados que estén en las gradas del Estadio GNP Seguros.

Las mariposas que serán entregadas a la afición mexicana son elaboradas con papel que contiene semillas de linaza, flor nube y chía, que podrán ser plantadas posteriormente por los asistentes en sus hogares, buscando fomentar la participación ciudadana en la restauración de espacios verdes.

Se entregarán 30 mil mariposas de papel semilla en el Estadio GNP Seguros. ı Foto: Cortesía F1

Además, las mariposas no solo serán entregadas para guardarlas, ya que los aficionados podrán moverlas y sus alas; con tan solo subirlas y bajarlas, simularán si estuvieran volando sobre la tribuna del GNP Seguros, una experiencia inmersiva de realidad aumentada a la que podrán acceder los asistentes escaneando el código QR que estará impreso en cada pieza.

Con esta idea y proyecto, el Gran Premio de México se mantiene a la vanguardia en el serial, además de combinar la tecnología y sostenibilidad, que servirá para sensibilizar sobre la importancia de proteger a esta emblemática especie.

Cabe recalcar que el proyecto “Somos Parte del Vuelo” no solo se quedará en la entrega de las 30 mil mariposas de papel semilla, ya que la Fórmula 1 y el GP de México contemplan la construcción de un vivero comunitario en el Club Deportivo Carindapaz, en Michoacán, que generará empleo para más de 20 mujeres de la región, quienes producirán plantas polinizadoras y ocho mil oyameles que serán reforestados en 2026.

Mariposa Monarca: un símbolo compartido

Cada año, millones de mariposas monarca recorren más de 4,500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques templados de Michoacán y el Estado de México, donde hibernan durante el invierno. Este viaje comienza en septiembre, en Canadá, y termina en noviembre en México, y es uno de los fenómenos migratorios más impresionantes en el mundo.

El viaje de estos animales de 0.5 gramos de peso influye en el equilibrio de los ecosistemas forestales de la región, amenazados por la deforestación, el cambio climático y la pérdida de hábitat.

El Corredor Biológico de la Mariposa Monarca sirve de casa para que puedan hibernar hasta marzo y su presencia aporta a los servicios ecosistémicos como captura de carbono, recarga de acuíferos y generación de microhábitats, entre muchos beneficios más.

Con iniciativas como Somos Parte del Vuelo, el México GP reafirma su compromiso de trascender las pistas y dejar una huella positiva en las comunidades y ecosistemas que conforman el corazón ambiental de México.

