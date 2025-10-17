Ya es oficial: Héctor Moreno anuncia su retiro del futbol profesional y ya tiene fecha para colgar los botines

Antes de enfrentarse al equipo que le dio la oportunidad de debutar en primera división, los Pumas, Héctor Moreno Herrera anunció su retiro del futbol profesional con un video y un comunicado en sus redes sociales, un mensaje que le sacó una lágrima a más de un aficionado al balompié azteca.

El defensa mexicano tuvo una carrera envidiable tanto en la Liga MX como en Europa, pues jugó en clubes importantes de diferentes ligas del viejo continente. Moreno disputará lo que resta del Apertura 2025 y los Rayados de Monterrey serán el último equipo donde juegue el campeón del mundo sub-17 con la Selección Mexicana en 2005.

“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Con el corazón lleno de emociones, anuncio mi retiro después de más de 20 años entregado al deporte que marcó mi vida. El futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevos países, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria”, escribió Héctor Moreno en una carta.

Estos son los números de Hector Moreno en el futbol profesional

Héctor Moreno es uno de los futbolistas mexicanos que tuvieron la oportunidad de hacer una extensa carrera en Europa, además de solo militar en un club de la Liga MX antes de emigrar al viejo continente.

Durante más de 20 años de trayectoria en el futbol profesional, Moreno se despide con 578 partidos disputados, 34 goles y 17 asistencias, además de estar dentro del campo de juego durante 47 mil 309 minutos.

Con la Selección Mexicana, Héctor Moreno llegó a jugar Copa Oro, Copa América, Copa Confederaciones, Copas del Mundo, Nations League y partidos amistosos, logrando 132 apariciones con la camiseta nacional, cinco goles y tres asistencias, sumando 10 mil 644 minutos con México.

El último partido que disputó con el Tricolor fue el 27 de marzo del 2023, un encuentro ante Jamaica correspondiente a la fase de grupos de la Nations League, el cual terminó 2-2.

Estos son los títulos que consiguió Héctor Moreno a lo largo de su carrera

A lo largo de su carrera, el defensa mexicano de Culiacán, Sinaloa, logró levantar dos títulos de Copa Oro con México, dos ligas de Países Bajos, una Supercopa de Países Bajos, una Copa del Mundo Sub-17 y Concachampions; lo único que le hace falta es la Liga MX.

Héctor Moreno debutó en los Pumas de la UNAM en 2008; dos años más tarde se fue a Países Bajos para jugar con el AZ Alkmaar. De ahí, en 2011, dio el salto a LaLiga española, donde portó la camiseta del Espanyol. Su tercer equipo en el viejo continente fue el PSV y entre el 2017 y 2018 fue jugador de la Roma de Italia.

La Real Sociedad fue el último club de Moreno en Europa; de ahí se fue a la liga de Catar para jugar con el Al-Gharafa y en 2021 volvió a la Liga MX para vestir los colores del Monterrey.

DCO