Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Monterrey vs Pumas, de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Monterrey se mide a Pumas en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

Luego de la Fecha FIFA, se reanuda la actividad del Torneo 2025 de la Liga MX, con la Jornada 13, que tiene duelos atractivos, entre ellos el Monterrey vs Pumas, cotejo entre equipos que vienen de realidades diferentes, pero con la urgencia de tres puntos.

Rayados es tercer lugar de la Liga MX con 26 puntos, por lo que tres unidades podrían ponerlo hasta la cima de la clasificación, si se junta con una derrota de Toluca y América, por lo que La Pandilla necesita vencer al Club Universidad.

¡Con #GarraYEntrega y corazón azul y oro jugaremos este sábado en Nuevo León! 💪💙💛 @DHLMex te trae la información del partido👇



🆚 | @Rayados

🏟️ | Monterrey

🕰️ | 19:00 horas

📅 | Sábado 18 de Octubre

📺 | Canal 5, TUDN y ViX #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/XYEnwGAIWg — PUMAS (@PumasMX) October 16, 2025

Del otro lado, los Pumas necesitan urgentemente puntos para intentar pelear por los puestos altos de la Liga MX, ya que por el momento son lugar 10 del torneo con 13 unidades, acarreando malos funcionamientos y malos resultados.

¿Dónde ver Monterrey vs Pumas de la Liga MX?

El Monterrey vs Pumas, compromiso correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 18 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix.

Día: Sábado 18 de octubre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

¡Están de vuelta! 🐾💪🏻



Coco y La Pantera están de regreso en Cantera, después de su participación en esta fecha FIFA con sus selecciones 🇵🇦 🇨🇴#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/lqdlQ4bEee — PUMAS (@PumasMX) October 16, 2025

Pumas vive un mal momento con Efraín Juárez

Al mando de Efraín Juárez se suponía que los Pumas tendría un gran subidón de nivel, pues es un entrenador que llegó con mucho cartel gracias a su doblete con Atlético Nacional de Colombia, sumado a que para este torneo sumaron a jugadores de renombre.

Con la llegada de Keylor Navas, Aaron Ramsey, Pedro Vite y Álvaro Angulo, la plantilla de Pumas se potenció. Los jugadores extranjeros son, casi todos, seleccionados de su país, pero los elementos mexicanos han dejado mucho que desear.

Nos preparamos al máximo para el siguiente desafío 🔜#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/OfCXQ5lc6i — PUMAS (@PumasMX) October 15, 2025

Efraín Juárez no ha podido darle a Pumas los resultados esperados, pues en el presente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tienen tres partidos ganados, cuatro empates y cinco derrotas, registros que los tienen en la zona media de la tabla.

Incluso se ha comentado que los directivos del Club Nacional tendrían en mente un par de nombres para reemplazar a Juárez, aunque otro reportes indican que los auriazules le darían respaldo a su actual entrenador, quien se dice terminará el certamen de la Liga MX, además que seguiría en la escuadra para el siguiente semestre.

