Mariners vence a Blue Jays y se pone 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Jorge Polanco, de los Seattle Mariners, celebra con Randy Arozarena después de su homerun, ante la mirada del catcher Alejandro Kirk, de los Toronto Blue Jays

Los Seattle Mariners aumentaron su ventaja a dos juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de vencer 10-3 a los Toronto Blue Jays, con una gran actuación de Jorge Polanco, quien en la quinta entrada rompió el empate que había a tres carreras por bando.

Con un cuadrangular de tres carreras, Polanco, pelotero nacido en San Pedro de Macoris, República Dominicana, mostró el camino para que The M’s pudiera ganar por segundo juego consecutivo. Además del dominicano, como figura estuvo el mexicano Randy Arozarena, quien ha sido clave toda la temporada.

Blue Jays viaja con desventaja a Seattle

Desaparecieron los Blue Jays que aplastaron a los New York Yankees en los primeros dos juegos de la serie anterior. No pudieron hacer de su cada una fortaleza y con la desventaja buscarán su primera victoria el miércoles, cuando se realice el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La serie entre Mariners y Blue Jays es imperdible para los aficionados mexicanos, pues en Seattle juegan Randy Arozarena y el pitcher Andrés Muñóz, quien está hecho uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas. Y por el lado de Toronto el catcher es Alejandro Kirk.

Esto quiere decir, que sin importar el equipo que avance, habrá representación mexicana en la Serie Mundial por parte de la Liga Americana, aunque los Mariners nunca han estado en el Clásico de Otoño.

Jorge Polanco terminó con 2-5, anotó dos carreras, pegó un vuela cercas e impulsó tres anotaciones. Arozarena, quien se espera esté en el Clásico Mundial con México, se fue de 1-4.

El pitcher ganador fue Eduard Bazardo, mientras que el perdedor Trey Yesavage. Este apartado es en donde peor se le ha visto a Toronto, que este duelo también sufrió la baja del jardinero venezolano Anthony Santander, quien se ausentó por dolor en la parte baja de la espalda.

