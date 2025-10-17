¿Cuántos títulos ganó Héctor Moreno en su carrera?

El título pendiente de Héctor Moreno es el de la Liga MX.

El experimentado defensa mexicano Héctor Moreno anunció que al finalizar el Apertura 2025 pondrá fin a su prolífica carrera de 20 años, en la que ganó 10 títulos, incluyendo los conseguidos con Selección Mexicana en diversas categorías.

El actual zaguero del Monterrey logró su primer trofeo inclusive antes de debutar profesionalmente, pues formó parte del plantel de México que se coronó en el Mundial Sub-17 de Perú 2005 y un año después tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito con los Pumas de la UNAM.

Héctor Moreno ganó cuatro de sus 10 títulos con diferentes categorías de la Selección Mexicana, mientras que el resto los obtuvo durante su paso por Europa, donde defendió las camisetas de AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad.

Todos los títulos que ganó Héctor Moreno

2 Eredivisie con AZAlkmaar (2009 y 2016)

2 Supercopas de Países Bajos con AZ Alkmaar (2009 y 2016)

2 Copas Oro con México (2001 y 2019)

1 Mundial Sub-17 con México (Perú 2005)

1 Copa Cataluña con Espanyol (2011)

1 Copa Concacaf con México (2015)

1 Concachampions con Monterrey (2021)

El título de la Liga MX, el gran pendiente de Héctor Moreno

Héctor Moreno intentará ganar la Liga MX en su último torneo como futbolista profesional, el Apertura 2025, en el que Monterrey luce como uno de los principales candidatos para proclamarse campeón.

El defensa originario de Culiacán, Sinaloa, nunca ha levantado el trofeo de la Liga MX. Con Pumas estuvo muy cerca en el Apertura 2007, cuando los auriazules perdieron la final a manos del Atlante.

El Monterrey también tiene una misión pendiente en la Liga MX, pues no se corona desde el Apertura 2019. Aquella ocasión se impuso al América en serie de penaltis después de un empate global a dos goles.

Los números de Héctor Moreno desde su regreso a la Liga MX

Héctor Moreno volvió a la Liga MX en el 2021, 14 años después de que salió de Pumas para comenzar su aventura en Europa. Monterrey fue el club que lo repatrió.

El defensa sinaloense ha disputado hasta el momento 133 partidos oficiales en toda clase de competencias con Rayados, con los que registra dos goles y una asistencia.

El único título de Héctor Moreno con el Monterrey hasta el momento es el de la Concachampions del 2021, cuando los albiazules vencieron 1-0 al América en la final.

