Dodgers acaricia la Serie Mundial tras vencer a Brewers en Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Tommy Edman, de los Dodgers, celebra después de su sencillo productor contra los Brewers en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers se pusieron a una victoria de acceder a la Serie Mundial de la MLB por segunda campaña al hilo, luego de imponerse por marcador de 3-1 a los Milwaukee Brewers en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mismo que se llevó a cabo en el Dodger Stadium.

La novena local se puso en ventaja desde el primer inning con una anotación de Shohei Ohtani luego de que Mookie Betts bateó un doble al jardín derecho.

Los Brewers reaccionaron rápido y emparejaron la pizarra en la segunda entrada luego de que Jake Bauers bateó un sencillo al jardín central para que Caleb Durbin anotara.

Los Dodgers recuperaron la ventaja en el sexto episodio con dos cuadrangulares. Tommy Edman bateó sencillo al jardín central y Will Smith anotó. Posteriormente, Freddie Freeman anotó gracias a un error en el tiro del lanzador Abner Uribe en su intento por sacar la bola.

¿Cuándo es el Juego 4 entre Dodgers y Brewers?

El cuarto duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB entre Dodgers y Brewers se lleva a cabo este viernes 17 de octubre, cuando de nueva cuenta se enfrenten en el Dodger Stadium.

La franquicia de Los Ángeles es la actual monarca del beisbol de Grandes Ligas después de que en la campaña pasada se impuso 4-1 a los New York Yankees en la Serie Mundial.

EVG