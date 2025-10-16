Chivas toma una drástica decisión sobre el caso de Omar Bravo y esto fue lo que hizo con la leyenda del equipo (VIDEO)

Las Chivas tomaron una drástica decisión dentro de su museo después de darse a conocer el terrible delito por parte del máximo goleador del Rebaño Sagrado, pues es acusado por presunto abuso sexual infantil, y el Club Guadalajara decidió retirar todo lo que relacionara al mexicano con el equipo.

Dentro del museo de las Chivas se encontraba una playera con el número 123 y un balón, con el que logró romper la marca de Salvador Reyes para convertirse en el máximo rompe redes de los rojiblancos; lamentablemente, antes del partido entre México y Ecuador, esa vitrina fue tapada con una pared que trae las imágenes de varias estrellas del equipo.

Después de que se dio a conocer la detención de Omar Bravo, la afición se preguntaba qué ocurriría con su imagen dentro del Estadio AKRON y, tras varias semanas de incertidumbre, las Chivas tomaron una decisión sobre el tema; sin embargo, el mexicano seguirá siendo el goleador del club, pues su más cercano perseguidor que continúa en activo en el equipo es Alan Pulido con 43 goles.

Ayer fui al Museo de @Chivas & me di cuenta de algo… 👀 pic.twitter.com/mZ7crn5CJv — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 16, 2025

¿Por qué arrestaron a Omar Bravo en Guadalajara?

Después de tener una carrera exitosa con las Chivas en la Liga MX, Omar Bravo fue detenido en Guadalajara por la Fiscalía de Jalisco, quien informó que el máximo goleador de las Chivas fue acusado por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Días después, el 10 de octubre, fue vinculado a proceso tras estar más de 11 horas en la audiencia en los tribunales de Puente Grande, en Jalisco. La autoridad judicial determinó vincular a proceso a una de las leyendas del Guadalajara, después de que su hijastra levantara la denuncia en contra de él.

El exdelantero del Rebaño Sagrado aún no conoce cuál podría ser su condena por el delito de abuso sexual infantil, pero ya se encuentra en prisión preventiva en lo que el juez determina la sanción para Bravo por el terrible caso en el que está envuelto.

Ya quitaron la vitrina dedicada a Omar Bravo!

Ya no aparece en el Museo de Chivas que se encuentra en el interior del Estadio Akron. https://t.co/qQhN68XDKI pic.twitter.com/RNPmiyfbDG — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) October 16, 2025

Omar Bravo pierde la oportunidad de participar en el Mundial 2026

Antes de que el abuso por parte de Omar Bravo a su hijastra saliera a la luz, el exdelantero de las Chivas estaba considerado para ser un embajador de Guadalajara para el Mundial del 2026; lamentablemente, su proceso legal puede terminar con esa oportunidad.

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, reveló que “lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que salga culpable, pues se quitará de la lista”.

De momento, Omar Bravo se encuentra vinculado a proceso en Puente Grande y pronto se podría dar a conocer su sentencia, terminando con este problema y con la imagen del mexicano como uno de los mejores futbolistas del Guadalajara.

DCO