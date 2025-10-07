Video de Omar Bravo fue clave para denunciarlo y llevarlo a prisión

El ex jugador de Las Chivas, Omar Bravo, fue acusado de abuso sexual infantil agraviado después de que su víctima presentara una serie de videos que mostraría las agresiones que sufrió por su parte desde los 11 años de edad.

Omar Bravo fue imputado la mañana del domingo 5 de octubre tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado. Su aprehensión ocurrió en el municipio de Zapopan y permanece en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande.

Fue imputado Omar “N”.



Tras su detención en el centro de Zapopan, fue puesto a disposición de un Juzgado, donde permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa su proceso, y será el 10 de octubre cuando se determine si es vinculado.

El video por el que detuvieron a Omar Bravo

Las investigaciones iniciales señalan que el famoso habría abusado en diversas ocasiones de una adolescente que actualmente tiene 17 años de edad, pero que presume que ha vivido las agresiones desde los 11 años.

De manera extraoficial, se dice que la investigación contra Omar cuenta con más de 40 fotografías, videos y testimonios. Según la información, la joven decidió grabar uno de los abusos para tener evidencia y que le creyeran. La menor se mantiene en el anonimato por cuestiones de seguridad.

La denuncia fue presentada el 30 de septiembre ante la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el ex deportista es acusado de violación de manera pública, pues ya en el pasado ha enfrentado señalamientos al respecto, que negó de manera contundente desde 2004.

Omar Bravo tiene denuncias de este tipo desde hace más de dos décadas. pic.twitter.com/ueeH2IrkKY — Cristian Rey (@SoyCristianRey) October 5, 2025

El goleador es embajador de la sede de Guadalajara para la Copa del Mundo de 2026; sin embargo, su proceso legal ha puesto en duda su continuidad en el proyecto.

De acuerdo con Juan José Frangie, ex directivo del Rebaño Sagrado y actual presidente municipal de Zapopan, su permanencia depende del caso: “Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que salga culpable, pues se quitará de la lista”, declaró.

Será el próximo 10 de octubre que se llevará a cabo la audiencia que determinará la vinculación a proceso de Omar Bravo por el delito señalado en el artículo 142-L fracción I y II en relación al 142-Ñ fracción I, III, IV, V y VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Omar Bravo, ex jugador de Las Chivas, fue acusado de abuso sexual infantil agravado. Su víctima habría presentado varios videos como prueba de las agresiones que, presuntamente, sufrió desde los 11 años. Esto es lo que se sabe del caso: pic.twitter.com/sWMbHnNUWb — Nacho Lozano (@nacholozano) October 7, 2025