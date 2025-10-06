Ex de las Chivas, imputado por abuso infantil

Omar “N” celebra un gol que marcó ante Monterrey, en septiembre de 2015 en el Estadio Omnilife.

El exjugador del Club Guadalajara, Omar “N”, permanecerá en prisión preventiva oficiosa luego de ser detenido por la Fiscalía General de Jalisco por presunto abuso sexual infantil agravado.

Por medio de un comunicado, la autoridad estatal indicó que luego de que agentes detuvieron al exjugador de futbol profesional, fue puesto a disposición de un Juzgado y la autoridad jurisdiccional, la cual emitió el mandato para continuar su proceso a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

“De acuerdo con las investigaciones, se presume que Omar ‘N’ habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos”, precisó.

Durante la audiencia inicial, la defensa del exjugador de la Selección Nacional solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por esta razón, su situación jurídica se definirá en una próxima audiencia el 10 de octubre, donde un juez decidirá si lo vincula a proceso por los cargos que se le imputan.

Agentes aprehendieron a Omar “N” el sábado 4 de octubre en la colonia Centro del municipio de Zapopan, Jalisco y al momento de su detención vestía playera negra, pantalón deportivo y tenis blancos.

El exfutbolista fue ingresado al penal de Puente Grande, al sur del municipio de Tonalá. En dicho penal estuvieron recluidos los narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, alias Don Neto.