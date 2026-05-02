Ivana Knoll levanta suspiros en el Gran Premio de Miami y ocasiona increíble distracción en un camarógrafo (VIDEO)

Ivana Knoll distrajo a un camarógrafo en plena transmisión del Gran Premio de Miami de F1.

La modelo croata Ivana Knoll, novia del Mundial de Qatar 2022, sacó de concentración a un camarógrafo de Sky Sports en plena transmisión del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 (F1), cuando pasó delante de los conductores de la mencionada televisora.

La novia de la pasada Copa del Mundo pasó caminando en el paddock a un lado de los conductores, y en ese momento el camarógrafo se enfocó en ella, dejando en segundo plano a los reporteros. La modelo se percató de ello y volteó un momento hacia la cámara.

- Apoyando al nene de Argentina?

- Si si rebelate neneee pic.twitter.com/h6PlLd2y6B — Luc△ϟLBijorcrux🐍❾¾ (@LucasLBijorcrux) May 2, 2026

La inesperada aparición de Ivana Knoll se dio durante la sesión de clasificación del Sprint del Gran Premio de Miami, con el que se reanuda la temporada de la Fórmula 1 después de poco más de un mes de inactividad.

Trabajador de F1 queda perplejo al ver a Ivana Knoll

Eso no fue todo, pues en el mismo video que se hizo viral se observa a un empleado de la F1 anonadado después de ver por atrás a Ivana Knoll.

Después de eso, el camarógrafo vuelve a enfocar de a poco a los conductores de Sky Sports, pero su distracción y la reacción del trabajador de la Fórmula 1 no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

El Gran Premio de Miami era originalmente el sexto en la F1 2026, pero pasó a ser el cuarto del calendario tras las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita.

¿Quién es Ivana Knoll?

Ivana Knoll es una modelo, influencer y DJ originaria de Croacia, país en el que nació el 16 de septiembre de 1992.

Se convirtió en la novia del Mundial de Qatar 2022, donde cobró notoriedad por sus atuendos durante los partidos de Croacia en el magno evento en Medio Oriente.

Sin embargo, Ivan Knoll ya había ganado popularidad en Rusia 2018, donde alentó a Croacia en su camino a la final de aquella Copa del Mundo, en la que ya lucía vestimenta temática de cuadros blancos y rojos para apoyar su selección.

En aquel Mundial, la modelo croata fue descrita como una sensación de Internet, y en Qatar 2022 explotó su popularidad.

La presencia de Ivana Knoll en el Gran Premio de Miami de F1 ha sido una constante en las más recientes temporadas del serial.

EVG