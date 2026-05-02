¡OFICIAL! Fórmula 1 confirma el cambio de horario para el GP de Miami por el clima en Estados Unidos

El Gran Premio de Miami sufrió un cambio en el horario de inicio, esto por las previsiones meteorológicas que hay para este domingo 3 de mayo. Tanto la FIA como la Fórmula 1 quieren evitar una carrera bajo la lluvia y movieron la hora de inicio del evento. La carrera arranca en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

“Tras las conversaciones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local de Miami debido a la previsión meteorológica que anuncia fuertes lluvias por la tarde, cerca de la hora prevista inicialmente para el inicio de la carrera”, se puede leer en el comunicado publicado en redes sociales.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the… pic.twitter.com/hasIGbJSgV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

El Gran Premio de Miami inicia tres horas antes de lo esperado

El Gran Premio de Miami sufrió un cambio en el horario de inicio, ya que se esperan fuertes lluvias en Miami por la tarde, así que se correrá tres horas antes de lo esperado, es por eso que la afición en México tendrá que levantarse antes para sintonizar la carrera.

La hora de inicio en nuestro país será a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y se espera que termine al mediodías, mientras que en Miami arranca a las 13:00 horas, ya que la ciudad en Estados Unidos tiene un uso horario diferente al nuestro.

Para este domingo 3 de mayo hay un 90 por ciento de probabilidad de lluvia en Miami, siendo entre las 16:00 y las 19:00 horas, cuando se tiene presupuestado que llueva más en la ciudad de Florida, horario en el que estaba pensado que iniciara el GP de Miami.

Andrea Kimi Antonelli podría firmar su tercera victoria de la temporada

Andrea Kimi Antonelli fue el piloto que se quedó con la pole position para el Gran Premio de Miami, siendo el favorito para cruzar la línea de meta como primer lugar, para que el italiano firme su tercera victoria de la temporada.

El volante de Mercedes, a su corta edad, está sorprendiendo a toda la afición con sus actuaciones arriba del monoplaza, pues se convirtió en el piloto más joven en liderar la tabla general del Campeonato de Pilotos.

Por otro lado, McLaren firmó su primera victoria de la campaña en la Sprint Race de este fin de semana, aunque no será nada sencillo competir contra los Mercedes, que han demostrado tener el mejor monoplaza de la parrilla.

DCO