¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Miami de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de Miami de F1.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) se reanuda con el Gran Premio de Miami, a celebrarse este domingo 3 de mayo, cuando el piloto mexicano Sergio Checo Pérez busque su primer podio con la escudería Cadillac.

El volante tapatío largará desde la vigésimo primera posición en el Autódromo Internacional de Miami, luego de que no logró avanzar de la Q1. El finlandés Valtteri Bottas, su coequipero en el equipo estadounidense, saldrá desde el sitio 20.

El Gran Premio de Miami es el primero en poco más de un mes en la F1 2026, luego de que en abril se cancelaron las carreras en Baréin y Arabia Saudita, a causa del conflicto en Medio Oriente.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Gran Premio de Miami de F1?

La carrera del Gran Premio de Miami de F1 se lleva a a cabo este domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, en Estados Unidos. La carrera comienza a las 14:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de las señales de Canal 9, Sky Sports y F1TV.

Fecha : Domingo 3 de mayo

Hora : 14:00

Autódromo : Internacional de Miami

Transmisión: Canal 9, Sky Sports y F1TV

Mercedes domina la F1 2026

El italiano Kimi Antonelli lidera la clasificación del campeonato de pilotos de la F1 2026 con una cosecha de 75 puntos, siete más que su coequipero de Mercedes, George Russell, quien es segundo con 68 unidades.

Kimi Antonelli logró la pole position para la carrera de este domingo en el Autódromo Internacional de Miami. Max Verstappen y Charles Leclerc saldrán en la segunda y tercera posición, de manera respectiva.

Kimi. Max. 👀



The front row goes the way of Antonelli and Verstappen 🫡#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IwfR8mRFF1 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

El italiano consiguió la victoria en los Grandes Premios de China y Japón, mientras que George Russell fue el triunfador en Australia, donde comenzó la F1 2026.

¿Cuántos podios tiene Checo Pérez en Miami?

El tapatío Checo Pérez tiene un podio en el Gran Premio de Miami, el cual consiguió en la temporada del 2023 al terminar en el segundo lugar, detrás del neerlandés Max Verstappen, su entonces coequipero en Red Bull.

Las otras dos veces que el volante mexicano ha corrido en el Autódromo Internacional de Miami fueron en las campañas del 2022 y del 2024. En ambas carreras concluyó en el cuarto sitio.

EVG