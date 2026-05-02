Monoplaza de la F1 se prende en fuego en el GP de Miami; instantes de terror vivió el piloto (FOTO)

El monoplaza de Gabriel Bortoleto en el final de la Q1.

Gabriel Bortoleto vivió momentos de tensión en la recta final de la primera etapa de la clasificación, después de que sus frenos se prendieran en fuego, generando terror entre la afición, pues el brasileño seguí arriba del vehículo cuando esto ocurrió.

El volante de Audi se encontraba dentro de la pista cuando uno de sus vehículo comenzó a incendiarse, por lo que Gabriel Bortoleto tuvo que orillarse a una de las salidas del circuito para recibir apoyo por parte de los oficiales de pista, quienes entraron con un extintor para apagar el fuego.

Gabi Bortoleto's rear-left corner is ablaze! 😱



He stops by the side of the track and gets out of the car 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/TwldLa2HHQ — Formula 1 (@F1) May 2, 2026