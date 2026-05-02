Automovilismo

Monoplaza de la F1 se prende en fuego en el GP de Miami; instantes de terror vivió el piloto (FOTO)

Antes de finalizar la primera ronda de la clasificación del GP de Miami, el monoplaza de Gabriel Bortoleto se prendió en fuego cerca de la llanta trasera

El monoplaza de Gabriel Bortoleto en el final de la Q1.
El monoplaza de Gabriel Bortoleto en el final de la Q1. Foto: X @F1
Por:
Diego Chávez Ortiz

Gabriel Bortoleto vivió momentos de tensión en la recta final de la primera etapa de la clasificación, después de que sus frenos se prendieran en fuego, generando terror entre la afición, pues el brasileño seguí arriba del vehículo cuando esto ocurrió.

El volante de Audi se encontraba dentro de la pista cuando uno de sus vehículo comenzó a incendiarse, por lo que Gabriel Bortoleto tuvo que orillarse a una de las salidas del circuito para recibir apoyo por parte de los oficiales de pista, quienes entraron con un extintor para apagar el fuego.

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