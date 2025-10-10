¿Omar Bravo puede salir de la cárcel a pesar de ser acusado de abuso? esto se sabe al momento del ex de Chivas

La noticia sobre la detención de Omar Bravo por presunto abuso a una menor impactó a todos los aficionados de Chivas, pues él fue una leyenda para el club. Durante el periodo de la audiencia que definirá si el exfutbolista será o no vinculado a proceso, el abogado del mexicano comentó que existe la oportunidad de que pueda salir de la cárcel sin problema alguno.

Durante una entrevista para Grupo Fórmula, Leobardo Treviño, abogado de Omar Bravo, reveló que él tiene una versión diferente de los hechos, a pesar de que la víctima presentó pruebas contundentes sobre lo ocurrido con la leyenda del Rebaño Sagrado.

“Hay algo impreciso en lo que informó la defensa de la víctima, en especial sobre la aseveración que hacen de que hay capturas de pantalla, pues eso es falso. Son recientes de un mes para acá, no voy a decir que son esas capturas de pantalla, pero están descontextualizadas”, expresó la defensa de Omar Bravo.

¿Por qué el abogado de Omar Bravo asegura que puede ser inocente?

Durante la misma entrevista, Leobardo Treviño comentó que la víctima que denunció a Omar Bravo presentó conversaciones interrumpidas; además, el abogado del exfutbolista de Chivas confirmó que existen 57 argumentos que no pueden darle valor a algunas pruebas que dio a conocer la parte defensora.

Por otro lado, la defensa de Omar ‘N’ no dio detalles sobre el delito en el que está involucrada la leyenda del Rebaño Sagrado, si es real o no, pero lo que sí comentaron fue que las pruebas presentadas están manipuladas porque no están completas. Es por eso que el abogado de Bravo asegura que las fallas en la obtención de pruebas es lo que podría dar como inocente a su cliente.

“Hay un detalle a considerar y es la obtención de dichas pruebas; para todo hay reglas y creo yo que no se siguieron, lo que puede afectar la eficacia y validez de esto. No hay huella electrónica, no sabemos si son o no editados. La obtención del video de 10 segundos no tiene el alcance que dice la defensa ni los pantallazos”, expresó el abogado de Omar Bravo.

La Audiencia de Vinculación a proceso de Omar Bravo por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, se realiza en tiempo en los juzgados de #PuenteGrande #Jalisco los abogados de las dos partes ya ingresaron a las salas de juicio oral. En un momento más detalles. pic.twitter.com/ahnUjH2LVw — Ernesto Gómez Camacho (@ErnestoGoca) October 10, 2025

¿Cuándo fue arrestado Omar Bravo en Jalisco?

Omar Bravo fue detenido el sábado 4 de octubre por la Fiscalía de Jalisco tras ser acusado del delito de abuso sexual infantil agravado. De acuerdo con las investigaciones, el exfutbolista habría abusado de una adolescente en varias ocasiones en los últimos meses y se cree que anteriormente habría cometido este tipo de actos.

Omar Bravo fue detenido en un operativo realizado en el centro del municipio de Zapopan. La aprehensión fue realizada por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

La Fiscalía de Jalisco levantó una carpeta de investigación con la que se dio la orden de aprehensión de Omar Bravo, y ahora la leyenda del Rebaño Sagrado está a la espera de la resolución de la audiencia que definirá si entra a proceso o no.

DCO