¡Imágenes sensibles! Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, sufre ataque armado y resulta herido (VIDEO)

El ecuatoriano Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, salió herido después de ser víctima de un ataque armado; las autoridades detuvieron a dos sospechosos

Bryan Angulo, exdelantero de Cruz Azul, fue víctima de un atentado en su natal Ecuador.
Bryan Angulo, exdelantero de Cruz Azul, fue víctima de un atentado en su natal Ecuador.
Enrique Villanueva

El ecuatoriano Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, resultó herido después de que fue víctima de un ataque armado en su país natal, una noticia que ha conmocionado a todos los integrantes de la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, club en el que juega y que forma parte de la Segunda División de Ecuador.

La Fiscalía General del Estado de Ecuador (FGE) dio a conocer que fueron detenidos dos sospechosos por su probable participación en el atentado al exjugador de La Máquina, del que se reporta que, hasta el momento, su estado de salud es estable.

“Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general que, lamentablemente, el jugador Bryan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida”, dio a conocer en sus redes sociales la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

