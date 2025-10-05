Cruz Azul recibe la peor noticia antes de enfrentar al América y la afición comienza a preocuparse

El Cruz Azul rescató el empate ante los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario, pero no todo fue color de rosas, pues el equipo de Nicolás Larcamón recibió una pésima noticia al final de cara al encuentro ante el América, uno de los más importantes de la temporada.

La preocupación de la afición comenzó a hacerse presente, pues Gonzalo Piovi vio su quinto cartón amarillo en la temporada, después de una falta en el segundo tiempo. Lamentablemente para la Máquina, el defensa titular del equipo no podrá disputar el partido ante las Águilas, el cual se jugará dentro de 15 días.

Gonzalo Piovi y Willer Ditta son la pareja de centrales favorita de Larcamón; ahora el técnico argentino tendrá que elegir a otro zaguero central que pueda reemplazar al futbolista de 31 años en el partido ante el América.

Gonzalo Piovi renueva con Cruz Azul, pero se pierde el partido ante América

El nombre de Gonzalo Piovi sonó para llegar al Inter Miami y juntarse con su compatriota Lionel Messi en la Major League Soccer, pero después de que se frustrara su fichaje con el conjunto de Florida, la Máquina decidió extender su contrato.

El defensa argentino y la directiva cementera llegaron a un acuerdo para que Piovi sea jugador del Cruz Azul hasta el 2028; sin embargo, uno de los mejores jugadores del conjunto de la Noria se perderá el encuentro ante el América, el más importante de la temporada para la afición.

Por la Fecha FIFA de octubre, Gonzalo Piovi volverá a jugar con el Cruz Azul hasta dentro de 17 días, cuando el equipo comandado por Nicolás Larcamón visite la cancha del Estadio Victoria para medirse ante los Rayos del Necaxa de Fernando Gago.

¿Cuándo será el partido Cruz Azul vs América de la Liga MX?

Cruz Azul solo lleva un partido perdido en la temporada y su último resultado en el Apertura 2025 fue un empate ante los Tigres en el Estadio Universitario, pero la Máquina ya se prepara para enfrentarse ante el América en la Jornada 13 del torneo local.

Los pupilos de Nicolás Larcamón afrontarán el encuentro ante las Águilas sin Gonzalo Piovi, mientras que los de André Jardine podrían llegar a este cotejo sin Allan Saint-Maximin, pues el francés salió de cambio por lesión en el partido ante Santos, el América tendrá la Fecha FIFA para recuperar a su flamante refuerzo de cara a la batalla contra la Máquina.

El compromiso entre el Cruz Azul y el América se jugará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el sábado 18 de octubre y el balón rodará en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

