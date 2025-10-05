Llegó a Cruz Azul como la nueva estrella de México, costó 82 millones y Nicolás Larcamón lo tiene súper borrado

Gastaron 82 millones por él y ya fue olvidado por Larcamón.

El Cruz Azul realizó dos fichajes importantes para el Apertura 2025, el de José Paradela y el de Jeremy Márquez, que ha sido tal vez la peor decisión de la directiva cementera, pues el exjugador del Atlas no ha tenido el desempeño esperado y Nicolás Larcamón lo tiene súper borrado de la plantilla.

Márquez llegó al Cruz Azul procedente de los Zorros y como una joven promesa mexicana, pues el oriundo de Guadalajara, Jalisco, era titular inamovible en el conjunto rojinegro, pero parece que con la Máquina esa magia se acabó y ahora son escasas las veces en la que sale de la banca para un partido.

Con el Atlas, Jeremy Márquez disputó 181 partidos en primera división, consiguiendo 12 anotaciones y ocho asistencias; además, fue parte fundamental del equipo para ganar el bicampeonato hace algunos años con Diego Cocca al frente de la institución.

Estos son los tristes números de Jeremy Márquez con el Cruz Azul

Jeremy Márquez llegó al Cruz Azul para darle dinamismo al medio campo de la Máquina, una tarea de la que se ha hecho responsable José Paradela con la tremenda calidad que tiene, además de que tiene una fuerte competencia en el equipo como Charly Rodríguez, Erik Lira, José Rivero y Lorenzo Faravelli.

De momento, el joven mexicano solo ha disputado 11 partidos con la Máquina, sumando los de la Liga MX y Leagues Cup, ya que en el torneo local solo ha jugado ocho enfrentamientos, sumando únicamente una anotación y cero asistencias para su cuenta personal.

El último partido que disputó Jeremy Márquez fue ante los Tigres, en donde el Cruz Azul rescató el empate gracias a un penal de Ángel Sepúlveda; el mediocampista de 25 años entró de cambio al minuto 75 de juego en lugar de Luka Romero.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cruz Azul en la Liga MX?

Después de empatar 1-1 con los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Universitario, el Cruz Azul iniciará su preparación de cara al partido más importante de la temporada tanto para la afición como para la directiva cementera, que siempre busca ganar este encuentro.

La Máquina tendrá 15 días de descanso para planificar de buena forma el encuentro ante el América, ya que las Águilas también llegan con buen ánimo al cotejo, pues humillaron a los Pumas y le ganaron a Santos en la última fecha.

El enfrentamiento entre el Cruz Azul y el América se disputará el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

