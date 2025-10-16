Con ofrendas y catrinas fue como la NFL celebró la segunda edición de Hasta La Muerte

La National Football League México organizó, con la participación de 10 equipos de la liga, la segunda edición del evento Hasta La Muerte, el cual es una iniciativa de NFL Global Markets Program (GMP); además, con la ayuda de los aficionados de cada equipo, lograron poner hermosas ofrendas en el recinto.

Las ofrendas de cada equipo de la NFL contienen objetos representativos de cada franquicia, pero con un toque especial de cada aficionado que participó para la creación de los altares, además de poner fotografías de sus seres queridos que fueron fieles seguidores Hasta La Muerte de esos equipos.

Adán Díaz de León, mejor conocido como “Atrapaluz”, fue el diseñador de esta edición, quien es un aficionado al futbol americano desde que era niño y decidió combinar el arte mexicano con este deporte, dejando un estilo único relacionado con la muerte y la herencia de los seres queridos que ya no están físicamente.

Esta fue la ofrenda que presentaron los aficionados de Los Ángeles Rams. ı Foto: Cortesía NFL

En esta segunda edición, el artista realizó diseños nuevos, pero sin perder la esencia de las tradiciones mexicanas al combinarlas con el futbol americano, pues tuvieron los colores y elementos de cada equipo de la NFL.

Gracias a los ocho licenciatarios de la NFL México y los Fanatics en Estados Unidos, se consiguió desarrollar la colección de edición limitada de NFL Hasta La Muerte con los diseños de “Atrapaluz”, la cual saldrá a la venta el 5 de noviembre.

Como ya es una costumbre en cada Día de Muertos, durante el evento se llevó a cabo una ceremonia de premiación para elegir al mejor y más original altar de muertos. En la segunda edición de Hasta La Muerte, los ganadores fueron dos equipos, Los Ángeles Rams y Las Vegas Raiders.

Esta fue la ofrenda de Las Vegas Raiders. ı Foto: Cortesía NFL

De igual forma, cada equipo realizó un disfraz de catrinas para participar en el concurso, el cual eligió al mejor diseño de vestuario y maquillaje más original, además de que estuviera apegado a nuestras costumbres; al final, la ganadora fue del equipo de los Miami Dolphins.

Por otro lado, los fanáticos que asistieron a la segunda edición de Hasta La Muerte no solo disfrutaron de las ofrendas y concursos, ya que en el recinto tuvieron el privilegio de ver todos los partidos de la Semana 6 de la NFL.

Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers y San Francisco 49ers son los clubes que participaron en esta edición y los que tienen derechos de marketing internacional para generar fandom fuera de los Estados Unidos.

