Los Falcons frenan a Josh Allen y los Bills tienen su segunda derrota seguida en la temporada de la NFL

Los Falcons le dan a los Bills su segunda derrota en la temporada de la NFL

Los Buffalo Bills dejaron atrás su inicio arrollador en la NFL y sumaron su segunda derrota consecutiva de la campaña al caer 24-14 ante los Atlanta Falcons, en juego de domingo por la noche

Con un minuto y 43 segundos, los Falcons conectaron un gol de campo para aumentar a 24 su ventaja en la pizarra. Lo que dejaba a Josh Allen y la ofensiva de los Bills con una pequeña ventana para buscar una remontada.

Josh Allen throws a PICK with 41 seconds left — that’s the dagger.

Costly mistake seals it for Buffalo 😬💀#Bills #NFL #JoshAllen pic.twitter.com/CRPLPA1ClZ — Aggregate Sports (@AggregateSports) October 14, 2025

Luego de perder su invicto en la temporada la semana pasada ante los Patriots, los reflectores voltearon a Josh Allen, que batalló para conectar son sus receptores, problema que se repitió esta semana ante Atlanta.

Allen estaba llevando la serie con todas sus herramientas, corrió, lanzó y se puso en al yarda 20 del campo contrario. Cuando parecía que alcanzaría la anotación, el mariscal de campo tuvo un pase deficiente, que terminó interceptado por la defensa de los Falcons.

Por segunda semana consecutiva, y ocho castigos en contra, los Bills se vieron afectados por entregas de balón, que le están costando triunfos clave de cara a la pelea por ser seis veces consecutivas campeones del Este de la AFC.

