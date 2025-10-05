New England Patriots le propina su primera derrota de la temporada a los Buffalo Bills de Josh Allen

Bills y Patriots se midieron en el Sunday Night Football de la Semana 5.

En un encuentro que parecía cantado para los Buffalo Bills por estar invictos y enfrentarse ante un rival con una marca de 2-2, fue más complicado de lo esperado para el equipo comandado por Josh Allen, pues los New England Patriots se metieron a su casa y les propinaron su primera derrota de la temporada por marcador de 20-23.

El partido fue muy cerrado durante los primeros dos cuartos del partido, ninguna de las franquicias lograba hacerle daño al rival y se hicieron presentes varios fumbles durante los primeros 30 minutos del cotejo.

El marcador se abrió con 56 segundos restantes en el reloj del primer cuarto, Andrés Borregales se encargó de mandar el ovoide dentro del gol de campo para darle los primeros tres puntos a la escuadra visitante en el Highmark Stadium.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Chivas le roba la victoria a los Pumas en el último minuto del partido en el Olímpico Universitario

Para el segundo cuarto, Matt Prater logró su primer gol de campo del encuentro y consiguió poner 3-3 el tablero, aunque antes de irse al medio tiempo volvió a hacerse presente en el marcador Borregales para darle la ventaja a los Patriots por tres unidades.

Los últimos 30 minutos del compromiso fueron los más productivos de ambas escuadras y también el marcador estuvo bastante cerrado, pues ninguna de las franquicias dejaba que los rivales tomaran ventaja en el compromiso.

Los primeros en anotar fueron los Bills, gracias a un touchdown de Curtis Samuel y el punto extra válido por parte de Matt Prater, pero si los locales conseguían llegar a las diagonales, pues los de Nueva Inglaterra también, ya que Rhamondre Stevenson logró seis puntos más para los visitantes y Borregales volvía a darle otro punto a los Patriots.

Borregales from 52 for the lead with 15 seconds to go!



NEvsBUF on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/nyJzbGSgZg — NFL (@NFL) October 6, 2025

El último episodio del partido entre los Bills y los Patriots no fue apto para cardíacos, pues todo inició con la anotación de Stevenson que puso 10-19 el tablero y Borregales, que tuvo una noche impecable, puso el punto 20 para los de Nueva Inglaterra.

Pero el equipo que llegó invicto a este partido y salió con una derrota emparejó los cartones; primero llegó el touchdown de Keon Coleman y después Matt Prater logró un gol de campo para poner el marcador 20-20 con poco más de dos minutos en el reloj.

Pero nadie podía evitar o estropear la estupenda noche de Andrés Borregales, quien con 15 segundos en el cronómetro realizó una anotación de tres puntos de 52 yardas y puso cifras definitivas en el partido, logrando la tercera victoria de los Patriots en la campaña.

DCO