Dodgers amplía ventaja; Yamamoto, sensacional

Yoshinobu Yamamoto lanzó pelota de tres hits para lograr el primer juego completo en postemporada en ocho años, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron, ayer, 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee, con lo cual ampliaron a 2-0 su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El dominicano Teoscar Hernández y Max Muncy conectaron sendos vuelacercas en solitario por los Dodgers, que se llevaron de visita un par de victorias en la serie al mejor en un máximo de siete duelos, la cual se traslada a Los Ángeles para el tercer juego, que se realizará el jueves.

El batazo de 412 pies de Muncy por el jardín central fue el jonrón 14 de su carrera en postemporada, rompiendo el récord de los Dodgers que compartía con Corey Seager y Justin Turner.

Yamamoto permitió un jonrón del venezolano Jackson Chourio en el primero de sus 111 lanzamientos, pero mantuvo a raya a los Cerveceros el resto del camino. El juego completo del derecho fue su primero en las mayores.

El anterior juego completo en la postemporada era el que Justin Verlander había logrado por Houston contra los Yankees de Nueva York en el segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2017.

El último lanzador de los Dodgers en conseguir un juego completo en la postemporada fue el dominicano José Lima contra los Cardenales de San Luis en el tercer encuentro de la serie divisional de la Liga Nacional de 2004.

Por su parte, con una ventaja de 2-0 sobre Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana después de ganar dos veces como visitante, el manager de los Marineros Dan Wilson, no iba a insistir en lo obvio.

“Es una posición muy ventajosa”, afirmó Wilson. “Estamos emocionados por eso. Pero hay trabajo por hacer aquí”.

Eso comienza el miércoles, con el tercer juego de la serie, en Seattle, donde los Marineros pueden asegurar su primer banderín de la Liga Americana ganando dos de tres duelos. Seattle es el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha llegado a la Serie Mundial.

Mucho salió bien para los Marineros en Toronto: el derecho Bryce Miller estuvo excelente con poco descanso en el primer juego, y los bates de Seattle cobraron vida en el segundo. Un pitcheo abridor estelar y un bateo oportuno han sido características de este plantel, que se convirtió en el cuarto en la historia de la franquicia en ganar el Oeste de la Liga Americana.

Ambas características han causado dificultades a los Azulejos, quienes parecían tener la ventaja al inicio de esta serie considerando que los Marineros necesitaron superar a los Tigres de Detroit en 15 entradas para ganar su serie divisional de la Liga Americana en un emocionante quinto juego de cuatro horas y 58 minutos.

En lugar de llegar agotados a Toronto, los Marineros comenzaron disparando, lo cual no sorprendió al relevista de los Azulejos, Jeff Hoffman.

“Creo que cuando los equipos están en una situación así, donde han tenido algunas cosas que no pueden controlar y eso afecta su hora de llegada, su sueño y todo eso, ves a esos equipos elevarse ante la ocasión”, comentó Jeff Hoffman.