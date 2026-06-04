San Antonio Spurs vs New York Knicks: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 2 de las Finales de la NBA 2026

Una acción del Juego 1 de las Finales de la NBA entre Spurs y Knicks

Luego de remontar y ganar el primer duelo de la serie, los New York Knicks esperan el Juego 2 de las Finales de la NBA 2026 ante los San Antonio Spurs, que vuelven a ser locales en el Frost Bank Center.

Este duelo es importante para la quinteta neoyorquina, pues de ganar se pondrían 2-0 y viajarían a casa con la ventaja. El Juego 3 y 4 se realizan en el Madison Square Garden de Nueva York, con los Knicks pudiendo ganar el título en su casa y frente a su gente.

Brunson and the Knicks struck first in a thrilling Game 1. Wemby and the Spurs look to even the series in Game 2.



The NBA Finals continue Friday with NYK (1-0) SAS Game 2 at 8:30pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/fdhHj3m5MX — NBA (@NBA) June 5, 2026

San Antonio tuvo y perdió la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs contra Portland, antes de recuperarse para ganar la serie. En la segunda ronda, contra Minnesota, ocurrió lo mismo. En las finales de la Conferencia Oeste contra Oklahoma City, estuvo abajo 2-1 antes de encontrar la manera de eliminar en siete partidos al Thunder, campeón defensor. La historia se repite en el Juego 1 de las Finales.

Los Spurs tenían la ventaja de local y la perdieron el primer partido contra los Knicks de Nueva York. La quinteta de San Antonio se vio mal de la línea de tres puntos y fueron superados en puntos sobre la pintura por 50-42 y no pudieron sostener una ventaja de 14 unidades en el tercer cuarto.

¿Dónde ver el Juego 2 de las Finales de la NBA?

El Juego 2 de las Finales de la NBA 2026 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs se realiza este viernes 5 de junio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Amazon Prime Video.

Día: Viernes 5 de junio

Hora: 18:30 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

rest up knicks fam. we're back at it tomorrow. pic.twitter.com/RXxjOpLbLH — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 5, 2026

NBA veta a dos aficionados por incidente con Wembanyama

La NBA prohibió el acceso de por vida a dos personas a sus arenas el jueves, después de que una de ellas fuera arrestada poco después de irrumpir en la cancha durante el Juego 1 de las Finales de la NBA y aparentemente tomarse una selfie junto a la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama.

“La persona que ingresó al área de la cancha durante el Juego 1 de las Finales fue arrestada y será vetada de por vida de todas las arenas de la NBA. Una segunda persona también recibirá una prohibición de por vida por su papel en el incidente”, dijo en comunicado de prensa un portavoz de la NBA.

behind the scenes 📸 pic.twitter.com/XAvAatQdFD — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 4, 2026

La persona arrestada tras correr hacia la cancha es menor de edad, según una persona con conocimiento del asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ese detalle —informado primero por el San Antonio Express-News— no se dio a conocer públicamente.

Ese aficionado pareció ingresar a la cancha desde la banda opuesta a los bancos de los equipos, partiendo desde detrás de la jugada y corriendo hacia el lado ofensivo de San Antonio. La persona fue retirada rápidamente de la cancha por dos guardias de seguridad y no pareció hacer contacto físico con Wembanyama ni con ningún jugador de New York.

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