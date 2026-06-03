Los New York Knicks remontan a los San Antonio Spurs para llevarse el primer juego de Las Finales de la NBA

Las Finales de la NBA iniciaron en la duela del Frost Bank Center con el partido entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, compromiso que terminaron ganando los de la Gran Manzana con remontada incluida por marcador de 105-95, así que la quinteta de Mike Brown se lleva el primer episodio de esta historia.

Los Knicks se mantuvieron abajo en el marcador durante los primeros tres cuartos, fue al final del tercer episodio cuando el conjunto de Nueva York empató el tablero a 76 puntos y en los últimos 15 minutos lograron mantener las embestidas por parte del equipo comandado por Victor Wembanyama para darle la vuelta al electrónico y poner la serie 1-0 a su favor.