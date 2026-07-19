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Mundial 2026: ¿Cuántas selecciones bicampeonas tiene la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo es el torneo más importante a nivel de selecciones y en el que se entrega el trofeo más anhelado por todas las selecciones del orbe

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA.
El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

La Copa del Mundo es un torneo que se lleva a cabo cada cuatro años en diferentes sedes y que es complicado que existan selecciones bicampeonas, ya que deben mantener un ritmo perfecto durante mil 460 días para volver a levantar el título.

Aún así, hay dos selecciones que saben lo que es ser bicampeón del torneo de la FIFA, aunque eso ocurrió hace ya más de 6 décadas, pero Argentina tiene la edición de hacerlo en la edición de Norteamérica 2026.

Estas son las únicas dos selecciones bicampeonas del mundo

La primera edición del Mundial se llevó a cabo en Uruguay en 1930 y en los dos torneos consecuentes de presento el primer equipo bicampeón del mundo, Italia. La Azzurri consiguió levantar el cetro en 1934 y 1938.

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Tuvieron que pasar 20 años exactos para que Brasil consiguiera el primer título de su bicampeonato y fue en la edición de 1962 cuando la Canarinha ganó su segundo trofeo al hilo.

Desde entonces, el Mundial no ha tenido a un bicampeón, aunque de han presentado oportunidades, como la de Francia en 2022, lamentablemente para Les Blues, Argentina evitó que eso ocurriera al vencerlos en la tanda de penaltis.

EVG

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