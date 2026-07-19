Mundial 2026: ¿Cuántas selecciones bicampeonas tiene la Copa del Mundo?

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA.

La Copa del Mundo es un torneo que se lleva a cabo cada cuatro años en diferentes sedes y que es complicado que existan selecciones bicampeonas, ya que deben mantener un ritmo perfecto durante mil 460 días para volver a levantar el título.

Aún así, hay dos selecciones que saben lo que es ser bicampeón del torneo de la FIFA, aunque eso ocurrió hace ya más de 6 décadas, pero Argentina tiene la edición de hacerlo en la edición de Norteamérica 2026.

En 21 oportunidades…



Solo 2 países han logrado

ser bicampeones mundiales:



Italia 🇮🇹 1934 + 1938

Brasil 🇧🇷 1958 + 1962



¿Lo logrará Argentina 🇦🇷? pic.twitter.com/mE9QnbMft1 — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) July 19, 2026

Estas son las únicas dos selecciones bicampeonas del mundo

La primera edición del Mundial se llevó a cabo en Uruguay en 1930 y en los dos torneos consecuentes de presento el primer equipo bicampeón del mundo, Italia. La Azzurri consiguió levantar el cetro en 1934 y 1938.

Tuvieron que pasar 20 años exactos para que Brasil consiguiera el primer título de su bicampeonato y fue en la edición de 1962 cuando la Canarinha ganó su segundo trofeo al hilo.

Desde entonces, el Mundial no ha tenido a un bicampeón, aunque de han presentado oportunidades, como la de Francia en 2022, lamentablemente para Les Blues, Argentina evitó que eso ocurriera al vencerlos en la tanda de penaltis.

EVG